Det bor folk i blokkene

Hovinbyen er det hurtigst voksende boligområdet i Oslo. Løren og Ensjø har gått fra å være industriområde til å bli store boligområder. Nå står Vollebekk og Ulven for tur. For tiden bor det 40.000 mennesker i Hovinbyen, et innbyggertall på størrelse med Bodø, Tromsø og Arendal. Bransjebladet Estate melder at bare en fjerdedel av boligpotensialet er utnyttet.

Det kan synes som om politikerne glemmer en viktig gruppe i iveren etter å løse boligmangelen i hovedstadsområdet: De barna og ungdommene som allerede bor og vokser opp i byutviklingsområdet!

Vi savner sosial infrastruktur rundt Økern-Løren. Barn under skolealder har lekeplasser i barnehagene tilgjengelig etter kl. 17 og i helgene. Men barna vokser fra lekeplassene og begynner på skolen. De blir tiåringer og femtenåringer med behov for noe annet enn en sklie, to husker eller en andedam. Flertallet bor i blokkleiligheter uten hager og kjellerstuer. Hvor skal de store barna og ungdommene være?

Idrettslaget Hasle-Løren har sprengt kapasitet og lange ventelister. Og langt fra alle trives med organisert lagidrett. Kulturhus, ungdomsklubber, bibliotek, skateramper, åpne ballbinger og andre arenaer hvor barn og unge kan møtes, henge og drive med aktiviteter er mangelvare i området.

Midt i dette vekstområdet ligger barneskolene Løren og Refstad med til sammen 1.380 elever. Elevene på Refstad skole har 6 km lang skolevei i buss, mens de venter på nytt skolebygg. Det er fortsatt to år til skolen er ferdig og i mellomtida er tomta en avstengt byggeplass.

Det er nå, før de kommunale tomtene selges til utbyggere, man har sjansen til å forebygge!

De 750 elevene på Løren skole har en skolegård langt under anbefalt areal. Utvidelse av skolen har ført til mindre uteområde og flere elever. Anbefalt norm for uteareal er 30 m2 per elev, ned mot 18 m2 per elev i byområder. Løren har 10,8 m2 per elev. Til sammenlikning er en biloppstillingsplass 14 m2. Utearealene ved skolene er ikke naturlige møtesteder for eldre barn og ungdom.

Områdeplaner er blitt endret siden tidlig 2000-tall. Vi var lovet sosial infrastruktur i et sentrum med kjøpesenter, badeland og kino. Dette er skrinlagt. Nye løfter er gitt, Økern torg-tomta var avsatt til park, flerbrukshall og ungdomsskole.

Det planlagte parkområdet er brukt som argument for dispensasjon på skolegårdstørrelse – det skal komme en tilgrensende park. I det siste planforslaget er parkarealet halvert til fordel for flere boliger og næringsbygg.

1.380 elever ved Løren og Refstad venter på ny ungdomsskole. Mens de venter, har de plass i brakker på en overfylt skole, tre kilometer lenger nord. I flere høringsuttalelser har vi sammen med «Aksjonsgruppa Bygg Ny Ungdomsskole» pekt på viktigheten av å prioritere ungdomsskole og flerbrukshall. Hvorfor er ikke slike sentrale bygg rutinemessig sikret gjennom rekkefølgekrav i en byutviklingsprosess?

Nærmiljøet preges av trange og midlertidige løsninger: Elever kjøres i buss til skolene, elever står stuet sammen i skolegårder uten avsatt plass til ballspill, barn sykler rundt en fotballbane som alltid er i bruk og seksåringer står uten skoleplass på nærskolen.

Alt dette skaper et uforutsigbart oppvekstmiljø.

Lenger øst i Groruddalen brukes mye ressurser på å rydde opp i problemer knyttet til rotløs ungdom i drabantbyer. Nå er det mange store barn og ungdommer som mangler trygge arenaer rundt Økern. Vi savner en overordnet plan for Hovinbyen som ivaretar de sosiale behovene til de som vokser opp her.

I dag eier Oslo kommune sentrale tomter som kan brukes til å møte barn og unges behov for samlingspunkter. Salg av disse tomtene til bolig- og næringsutbygging gir inntekter på kort sikt.

Kostnadene ved at en hel generasjon barn og unge mangler gode møteplasser er store, i verste fall gjengdannelser og ungdomskriminalitet. Det er nå, før de kommunale tomtene selges til utbyggere, man har sjansen til å forebygge! Det må etableres trygge fritidstilbud for de tusenvis av barna som vokser opp vekstområdene.

Det bor folk i blokkene allerede!

