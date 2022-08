Bane NORs hellige kuer

I svaret til oss fra Bane NORs Stine Ilebrekke Undrum (Dagsavisen 12. august) kan det virke som om pendlere er hellige kuer for Bane NOR. Det er faktisk de som tjener på at pendlertogene får bedre forhold, mens det i stor grad er turistene, andre sommer-reisende med mye bagasje og lengre togreiser som betaler prisen – uten at de får noe særlig bedre forhold.

Hvor mye koster det Norge at turistene synes det er for dårlig togtransport her i landet? Hvis de kommer tilbake til Norge tar de helt sikkert fly neste gang. Det problemet svarer ikke konserndirektøren på.

Ja da, det koster mer å ha flere busser-for-tog til pendlerne, men det virker ikke som om Bane NOR tar inn over seg at irriterte turister også koster – i form av færre turister de neste årene og flere flyturister. Det er altså pendlerne som tjener mest på vedlikehold og utbygging, og derfor er det egentlig helt rimelig at det også er de som får ta støyten i form av buss-for-tog.

Vi er ikke verken ingeniører eller prosjektplanleggere, så det er vanskelig for oss å tilbakevise direktørens tekniske argumenter, men det er en nærliggende tanke at for eksempel Nye veier ville gjort ting annerledes og kanskje klart å jobbe fortere, mer konsentrert eller på andre tider.

Det er også riktig, som Undrum skriver, at det går flere tog i dag, men man kan jo lure på om det ikke er mulig å få de viktigste togene forbi, som godstog og enkelte persontog (f.eks. tog til Gøteborg), i alle fall om sommeren når det er flere reisende med mye bagasje.

Man kan også spørre seg hvorfor Bane NOR absolutt må stenge hele strekninger fremfor å begrense stenging til deler av strekningen i de lange periodene når de stenger. Eksempelvis er det ikke veldig mange synlige endringer mellom Ski og Rygge etter sommerens stenging. Noen sporveksler er byttet, det ble tidligere gjort på en helg.

Så vårt spørsmål er om Bane NOR gjør det som er best for de reisende eller det som er enklest for Bane NORs ingeniører. I våre øyne ser det ut som om de tenker mer på tall enn på mennesker.

Det er fristende å bringe inn jernbanereformen her fordi den bidrar til å øke problemene. Den gjør det mer utfordrende å koordinere buss-for-tog i forbindelse med stenginger som berører flere togselskaper, og det virker ikke som om togselskapene klarer den utfordringen.

For eksempel er Vy sine busser til Hamar ikke koordinert med SJ sine avganger videre til Røros. Tidligere tok NSB (i dag Vy) ansvar og kjørte egne busser raskeste vei til Løten for reisende med Rørosbanen. Nå kan jo ikke Bane NOR klandres for reformen, men at de ikke tar en koordinerende rolle her, er i våre øyne klanderverdig. Det betyr at reisende til/fra Rørosbanen må påregne en ekstra time reisetid når Bane NOR stenger nå på sensommeren.

