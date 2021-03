Vokse(n)smerter

Jeg har aldri vært en som bruker timevis på å se sminketutorials på Youtube eller prøver seg på et av Jenny Skavlans sy-om-prosjekter. Men jeg har tenkt at jeg har ålreit oversikt over hvilke klær som er «innafor» å gå med.

Helt til søndag kveld.

Da kom jeg nemlig over en Tiktok-trend som vekket til live både sinne og frustrasjon i en ellers følelsesflat koronatilværelse. Det viser seg nemlig at generasjon Z (de som er født etter 1997) har begynt å disse millennials (de som er født mellom 1981 og 1996 – MEG!) for hvordan vi går kledd og ser ut.

Generasjon Z mener for eksempel at millenials må:

1. Slutte å bruke skinny jeans. TikTok-brukeren @momohkd har i en video eksempelvis bedt 410.000 seere om å kaste/klippe i sine skinny jeans. «Stop wearing them to look younger», sier hun.

2. Kutte ut sideskillen! Vi ser visst gamle ut med det óg.

Jeg satt der med sideskill og trange bukser da jeg kom over nyheten. Og jeg gikk naturligvis rett i forsvar.

«Jeg er så glad for at jeg er så voksen at jeg gir faen i hva andre mener om hvordan jeg ser ut», knurret jeg for meg selv. — Vilde Bratland Hansen

Generasjon Z har ikke levd lenge nok til å vite at midtskill faktisk var in da vi var små. De skulle bare visst hvor traumatisk det er å se gamle midtskillbilder av seg selv. Fotografiene kan faktisk forklare mitt tidvis problematiske forhold til midtskill i 2021.

På en gåtur mandag morgen begynte jeg å liste opp grunner til å bruke skinny jeans og sideskill. Jeg kom frem til følgende: 1. Du slipper å få buksestoff inn i eikene når du sykler og 2. Når du har langt hår, slipper du å få hår i munnen så fort du beveger på hodet. Derfra var veien kort til: «Kan ikke generasjon Z engasjere seg i viktigere ting enn dette? Hvor ble det av dem som heiet på Greta Thunberg?»

Det var vel omtrent på dette tidspunktet jeg innså at jeg er minst like engasjert i denne saken som generasjon Z. For hvem vil vel bli erklært gammel og utdatert i en alder av (snart) 27 år? Finnes det egentlig noen som lever godt med å få en sånn merkelapp slengt etter seg?

Spesielt sårt er det for oss som er født mellom 1981 og 1997: Millenials er tross alt kjent for sin frykt for å innta voksenrollen og skulle eldes. En amerikansk studie fant for eksempel at tre av fem millennials er villig til å gjøre «alt de kan for å unngå fysiske og psykiske aldringstegn», noe som er en økning sammenlignet med tidligere generasjoner. Noen millennials velger til og med å flytte tilbake til sine foreldre etter høyere utdanning for å unngå «det store skrittet» inn i voksenlivet. Andre utsetter graviditet og småbarnsliv fordi de bare vil «leve litt først».

I USA går fenomenet under navnet «parental anxiety».

Kanskje skyldes min voldsomme reaksjon på den fremvoksende TikTok-trenden rett og slett vokse(n)smerter. I tillegg kan jeg skylde på at hjernen ikke er ferdig utvokst før man fyller 30.

Det positive er imidlertid at jeg ikke er alene om å føle meg tråkket på.

Mandag delte jeg min frustrasjon over TikTok-trenden på Instagram. Ved hjelp av en meningsmåling spurte jeg mine like-gamle følgere (som aldri kommer til å melde overgang til TikTok) om det fortsatt er innafor å gå med sideskill og skinnyjeans.

98 prosent svarte ja.

Suck on that, generasjon Z.

Og forresten: På fredag ble jeg spurt om legitimasjon da jeg skulle kjøpe øl til samboeren. Dama bak kassa på Meny lot seg ikke overbevise av sideskill og skinny jeans.