Lydbok app: 6 Apper i test - Hvilken er best?

Enten du pendler, trener, går tur eller bare slapper av hjemme, byr disse appene på en unik mulighet til å dykke inn i litteraturens verden uten å måtte bla om en eneste side. Men med et hav av alternativer, hvilken lydbok-app bør du velge? Vi har testet ut 6 populære lydbok-apper for å finne ut av nettopp det!

Hvilken lydbok app er best?

Lydbok-appen vi har kåret til å være best er BookBeat, raskt etterfulgt av Nextory, Fabel, Podimo og Storytel. Når sant skal sies, er alle appene gode valg, for det er rett og slett vanskelig å finne store enkeltfaktorer som skiller appene spesielt positivt eller negativt fra hverandre. Likevel har vi trukket frem noen favoritter i løpet av testperioden som er verdt å se nærmere på aller først.

Gode muligheter for å lytte gratis

For å finne din favoritt, er det mulig å benytte seg av appene sine gratis prøveperioder på mellom 14 og 60 dager, noe samtlige aktører tilbyr.

1. BookBeat

Bookbeat. (Privat)

BookBeat er en del av Bonnier Norsk Forlag, og appen stiller opp med imponerende 800.000 lydbøker og e-bøker fordelt på både Norsk og Engelsk. Hos BookBeat er abonnementene basert på hvor mange timer du lytter i måneden, noe som betyr at du slipper ekstra billig unna hvis du ikke lytter så veldig mye hver måned. Det setter vi pris på.

Bookbeat-appen både ser bra ut og er enkel å bruke. Vi finner raskt frem til bøker, både ved å bruke søkefunksjonen og ved å bla gjennom kategorier. Navigeringen gjennom bøkene er intuitiv, med enkel hopping frem og tilbake til kapitler, og en bokmerke-funksjon vi har sansen for.

For deg som foretrekker å lese e-bøker fremfor å høre lydbøker, kan vi slå fast at BookBeat gir en av de beste leseopplevelsene i vår test. Her kan du nemlig velge mellom lyst, mørkt eller sepia tema, forskjellige fonter, og du har mulighet til å justere tekststørrelsen.

Forøvrig har BookBeat samtlige funksjoner vi forventer av en god lydbok-app, inkludert sovetimer, mulighet for å lytte uten nett, bokmerker, justerbar spillehastighet og støtte for casting til andre enheter. Ikke minst skiller BookBeat seg positivt ut med støtte for både Apple Carplay, Apple Watch og Android Auto.

Totalt sett leverer BookBeat en solid pakke, og i løpet av testperioden ble vi positivt overrasket over hvor mye BookBeat har fått til, på tross av at det er en av de ferskeste appene på markedet. Vår favoritt!

Prøv Bookbeat gratis her

Bookbeat - Priser og abonnement

Book priser. (privat)





2. Nextory

Nextory. (Privat)

Nextory er den mest populære lydbok-appen i Europa, med flere millioner nedlastinger i app-butikkene og over én million lydbøker og e-bøker i utvalget. Her finner du sannsynligvis det du leter etter, enten det er bestselgere eller mer nisjepregede utgivelser - både på norsk og engelsk.

Appens design er både moderne og brukervennlig. Ved innlogging presenteres vi for aktuelle nyheter og topplister, og en søkefunksjon som gjør det enkelt å utforske kategorier eller søke direkte etter bøkene vi vil høre på. At vi kan filtrere søk til enten lydbøker eller e-bøker er et stort pluss for oss, for dessverre mangler enkelte av konkurrentene nettopp dette.

Når vi klikker oss videre til en spesifikk bok, gir appen et klart og raskt overblikk over boka, inkludert sammendrag, bruker-vurderinger og anbefalinger av lignende bøker. Etter å ha lest eller lyttet til bøker, kan du også selv bidra med egne vurderinger til andre.

I likhet med flere av konkurrentene fungerer også Nextory offline. Forøvrig inkluderer Nextory funksjonene vi vurderer som viktig, blant annet søvntimer og justerbar lesehastighet. Her er det rett og slett lite å utsette på.

Er du på jakt etter en komplett lydbok-app med et enormt utvalg lydbøker, samt mulighet til å lese e-bøker, nøler vi ikke med å anbefale Nextory. En av våre favoritter!

Prøv Nextory gratis her

Nextory - Priser og abonnement

Nextory prisoversikt. (Privat)





3. Podimo

Podimo. (privat)

Podimo er først og fremst en podkast-app, men tilbyr i samarbeid med Aschehoug et nokså bra utvalg av lydbøker. Er du glad i både podkast og lydbøker, får du dermed en god kombinasjon her, og du slipper å ha to forskjellige apper til hvert formål.

Av lydbøker finner du populære utgivelser i de fleste sjangre, og av podkast finner du det aller meste, inkludert en rekke podkaster som er eksklusive for Podimo. Verdt å merke seg for foreldre, er at Podimo ikke har stort fokus på barnebøker.

Når det gjelder funksjonalitet, lever Podimo opp til forventningene med et lekkert utseende og grei navigering, men vi merker oss at de andre appene har bedre sortering av lydbøker. Ellers er viktige funksjoner som sovetimer, hastighetsregulering og casting-muligheter er på plass. Du kan også lagre favoritter i ditt personlige bibliotek, samt laste ned innhold for å lytte uten nettilgang.

På tross av disse styrkene, noterer vi oss at Podimo mangler brukeranmeldelser for lydbøkene, noe som betyr at du verken får lest andres tanker om boka før du lytter, eller kan kommentere på boka selv. Alt i alt er dette en app som mangler litt på noen punkter, men hvis ikke det er viktig for deg og du vil ha både podkast og lydbøker, er Podimo et godt valg!

Prøv Podimo gratis her

Podimo - Priser og abonnement

Podimo oversikt. (privat)





4. Fabel

Fabelapp. (privat)

Fabel er en norskutviklet lydbok-app som var tidlig ute på markedet i forhold til flere av konkurrentene. I begynnelsen fokuserte Fabel utelukkende på norske bøker, men i dag finner du også flere tusen engelske lydbøker i appen.

Det som kanskje skiller Fabel mest fra de andre appene, er at du i tillegg til et abonnement som gir ubegrenset lytting, kan velge å kjøpe individuelle lydbøker som kan brukes i appen uten et løpende abonnement. Perfekt for deg som bare vil høre på en bok av og til.

Når det gjelder brukervennlighet, fremstår Fabels app som både estetisk tiltalende og enkel å navigere i. Søkefunksjonen og kategoriseringen gjør det enkelt å finne ønskede titler, og appen gir også anbefalinger basert på hva du har lyttet til tidligere.

En funksjon vi liker spesielt godt hos Fabel, er at vi kan organisere favorittbøkene våre i en personlig ‘bokhylle’ for å lagre dem til senere. Et annet stort pluss er appens evne til å synkronisere hvor langt vi har lyttet på tvers av forskjellige enheter, slik at man alltid kan fortsette der man pauset sist.

Selv om utvalget til Fabel kanskje ikke matcher bredden til noen av de utenlandske aktørene, har vi ikke kjent på noen store mangler i testperioden når det kommer til innhold.

Fabel er dermed et solid valg for de som verdsetter en norskutviklet app med godt utvalg og en brukervennlig lytteopplevelse.

Prøv Fabel gratis her

Fabel - Priser og abonnement

Fabel priser. (privat)





5. Storytel

Storytel (Privat)

Storytel er en svenskutviklet lydbok-app, og ble lansert i Norge så tidlig som i 2014. Med mer enn 500 000 lydbøker og e-bøker kan vi slå fast at utvalget fortsatt er tilfredsstillende og vel så det.

Svenskene gjør det veldig enkelt å velge abonnement, for her er det kun “full pakke” med ubegrenset lytting som gjelder, sett bort fra familie abonnementet - som koster mer enn det dobbelte av hva BookBeat sitt tilsvarende gjør.

Hvis pris er viktig for deg, er det verdt å bemerke seg at Storytel er blant de dyreste alternativene i vår test. For vår egen del opplever vi å få mer for pengene både hos BookBeat, Nextory og Fabel.

Det er lett å forstå at Storytel lenge har vært markedsleder, for når det gjelder brukeropplevelse, imponerer appen med sitt estetisk tiltalende, oversiktlige og brukervennlige grensesnitt.

Menyene sin utforming gjør det enkelt å utforske biblioteket, både fra topplister, sjangerbaserte kategorier, og gjennom personlige anbefalinger basert på hva du har hørt på tidligere. Spesielt godt liker vi muligheten til å filtrere lydbøker etter spilletid for å passe til en reise, og som med Fabel - muligheten til å organisere bøker i vår egen “bokhylle”.

Alt i alt har vi ingen problem med å anbefale Storytel for deg på jakt etter en glimrende lydbok-app, men vær oppmerksom på at du kan få litt mer for pengene andre steder.

Prøv Storytel gratis her

Storytel - Priser og abonnement

Storytel priser. (Privat)





6. Pickatale - For barna

Pickatale. (privat)

Pickatale skiller seg ut som den eneste lydbok-appen beregnet utelukkende på barn, med et bibliotek på over 2500 barnebøker tilpasset aldersgruppen 0 til 12 år. Pickatale er ganske annerledes enn de andre appene, for her er det en mer interaktiv leseropplevelse hvor vi både kan lytte, bla gjennom og lese selv, eller en kombinasjon av begge deler.

Før vi kommer i gang med Pickatale, blir vi bedt om å velge et brukernavn og ikon, og å angi barnets fødselsår. Dette er sentralt, da appen automatisk tilpasser bok forslagene til barnets alder. For familier med flere barn, er det enkelt å opprette flere profiler med ulike fødselsår og veksle mellom disse. Det finnes også en foreldre-profil som gir tilgang til hele bokutvalget.

Navigasjonen i appen er brukervennlig, med enkle søkemuligheter i kategorier og alderstilpassede bokforslag. Når du klikker på en bok, vises en kort beskrivelse, aldersanbefaling, lydbokens lengde og et bestemt lesenivå som spenner fra grunnleggende til avansert.

Pickatale tilbyr en interaktiv leseropplevelse der barna kan lytte til lydboken mens de følger med på teksten og bildene, akkurat som i en fysisk bildebok. Dette forsterkes ved at barnet kan trykke på bilder og figurer for å få forklaringer. Appen tillater også tilpasninger som justering av skriftstørrelse, avspillingshastighet og valg av mørkt tema.

Alt i alt tilbyr Pickatale en engasjerende og pedagogisk tilnærming til barnebøker, og virker som et utmerket verktøy for å fremme leseglede og læring hos barn.

Prøv Pickatale gratis her

Pickatale - Priser og abonnement

Pickatale gjør det enkelt, og tilbyr kun ett abonnement til 89 kr/mnd etter endt prøveperiode. Med dette abonnementet kan du ha hele 4 brukere.

Slik har vi testet

For å finne den beste appen var vi to personer som i løpet av en tre-ukers periode brukte hver enkelt app like mange dager hver. Den ene av oss har en Android telefon, den andre en iPhone. Det som ble vektet som spesielt viktig i testen var utvalg av bøker, brukeropplevelse, positive overraskelser, pris og fleksibilitet, samt om appene hadde grunnleggende funksjoner som må forventes av en moderne app i denne sjangeren.

Konklusjon om beste lydbok app

Alt i alt har vi vært godt fornøyd med samtlige apper vi har brukt. Det er tydelig at nivået er høyt og at konkurransen appene imellom er enda høyere. Det er bra for oss forbrukere, for da får vi gode tjenester å bruke i hverdagen. Vår favoritt er BookBeat, men konkurrenter som Nextory, Fabel og Storytel er hakk i hel og vel verdt å prøve ut - spesielt siden alle sammen tilbyr gratis prøveperioder.

