Tatt på fersken – nå venter en kjempebot

BERGEN (Dagsavisen): Onsdag sto kontrollørene fra Statens vegvesen klare ved Juvik på Askøy utenfor Bergen. Bilene som passerte ble skannet med en automatisk skiltgjenkjenner, som varsler om biler som mangler EU-kontroll, forsikring eller skal avskiltes.

Et par timer ut i kontrollen kom en BMW kjørende. Ifølge kontrolleder Lars Harald Drange virket det som at sjåføren forsøkte å gjemme seg bak bilen foran da han oppdaget kontrollen lenger fremme.

86.550 kroners bot

Men kontrollørene luktet lunten, og fikk vinket ham inn på plassen. Der fant de at bilen verken var EU-godkjent eller forsikret.

– Av datasystemet vårt gikk det fram at bilen hadde kjørt i 577 dager uten forsikring. Dagsatsen for manglende forsikring er 150 kroner i straffegebyr, og en kjapp runde på kalkulatoren avslørte at det blir 86.550 kroner. Det er antakelig mer enn bilens verdi, sier Drange.

Bilen var en 2010-modell BMW 116D. For tiden ligger denne biltypen til salgs for rundt 50.000 kroner på Finn.

– Han var noe oppbrakt, sier Drange om bileierens reaksjon på det hele.

Et rush i rushet

Han understreker at det kan være en feil i systemene deres som gjør at forsikringen ikke er registrert.

– For eksempel at navn på bileier og forsikringstaker har blitt endret, og dermed ikke samsvarer. Men det vil i så fall forsikringsnemnda finne ut, før de eventuelt utsteder straffegebyret.

Mannens bil var ikke den eneste som ble avskiltet denne ettermiddagen. Totalt fem sjåfører måtte forlate bilen uten skilter på kontrollplassen på grunn av manglende EU-kontroll.

Flere biler ble stående uten skilter etter kontrollen. (Statens vegvesen )

– I rushtrafikken hanket vi inn fem biler på rappen ved hjelp av skanneren vår. Det er tydelig at vi bør ha flere kontroller i dette tidsrommet, sier Drange.

Også eierne av «enøyde banditter» og en tilhenger uten lys og nedslitt dekk fikk smekk. Da vanket i tillegg politianmeldelser.

