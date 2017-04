Trump ga ordre om Syria-angrep mens han spiste dessert med Xi

Verden

Av Vilde Blix Huseby og NTB

Den amerikanske presidenten forteller historien selv i et intervju med TV-kanalen Fox.

– Vi var ferdige med middagen og satt og spiste dessert. Vi hadde den nydeligste sjokoladekaken du noensinne har sett, og president Xi nøt den, sier Trump i intervjuet.

Presidenten fikk under desserten beskjed om at amerikanske marinefartøy i Middelhavet var klare. Dermed ga han ordre om å avfyre rakettene.

– Dermed var rakettene på vei, sier Trump.

– Så sa jeg "Herr president, la meg forklare noe til deg" – og dette var under desserten – "vi har akkurat avfyrt 59 rakette på vet mot Irak ", sier Trump videre i intervjuet.

- På vei mot Syria, retter programleder Maria Bartiromo han.

- Ja, mot Syria, sier Trump og fortsetter.

- Jeg ville ikke at han skulle gå hjem. Vi var nesten ferdige. Hva skal han gjøre? Fullføre desserten sin og gå hjem og deretter si at fyren du nettopp hadde middag med...

Ifølge Trump ble Xi helt stille i ti sekunder før han ba tolken om å oversette det Trump hadde sagt, en gang til.

– Så svarte Xi og sa at alle som er så brutale og bruker gass mot små barn og babyer ... det var OK. Han syntes det var helt greit, fortsetter Trump i intervjuet med Fox.

Les også: Forholdet mellom USA og Russland er på et bunnpunkt

Bunnpunkt

USAs angrep mot den syriske flybasen kom på bordet da USAs utenriksminister Rex Tillerson onsdag møtte sin russiske motpart Sergej Lavrov.

- Forholdet mellom USA og Russland har nådd et bunnpunkt, sa Tillerson under deres felles pressekonferanse etter møtet.

Tillerson sa også at det er et lavt tillitsnivå mellom de to landene da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Lavrov uttalte samtidig at samtalene med Tillerson var åpne og viktige, men han anklaget også USA for å ha trappet opp konflikten i Syria med angrepet på en syrisk flybase i forrige uke.

Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.

Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.

Ifølge Lavrov mener både Russland og USA at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria.

(©NTB)