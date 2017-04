Tillerson: Forholdet mellom USA og Russland er på et bunnpunkt

Verden

Tillerson sa også at det er et lavt tillitsnivå mellom de to landene da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Lavrov uttalte samtidig at samtalene med Tillerson var åpne og viktige, men han anklaget også USA for å ha trappet opp konflikten i Syria med angrepet på en syrisk flybase i forrige uke.

Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.

Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.

Ifølge Lavrov mener både Russland og USA at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria.

