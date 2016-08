– Svekket uten arvtakeren

Verden

– Al-Adnani var en slags tronfølger til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, og var svært sentral i operasjoner og propagandaen til IS. Han var en svært viktig person, og slik sett er det betydningsfullt at han er drept. Han er vanskelig å erstatte, men det er flere som venter bak ham, sier terrorforsker Magnus Ranstorp til Dagsavisen.

IS har de siste månedene mistet både territorium, ressurser og viktige ledere – men terrortrusselen er ikke redusert.

Oppfordret

Det var ekstremistgruppen Den islamske statens egne nyhetstjeneste som meldte om al-Adnanis død. Al-Adnani ble trolig drept da bilen han satt i ble rammet av et amerikansk droneangrep, opplyser militære kilder til The New York Times. Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har ikke bekreftet Adnanis død, men har bekreftet at Adnani var målet for angrepet i Aleppo-provinsen i Syria tirsdag.

Adnani var den mest synlige lederen av IS, siden han var talsmann for gruppen og var den som blant annet oppfordret til terrorangrep i andre land.

Peter Cook, talsmann for Pentagon, beskriver Adnani som den viktigste arkitekten bak IS´ eksterne operasjoner.

– Han koordinerte bevegelsene til ISIL-krigere, oppmuntret direkte til «ensom ulv»-angrep på sivile og medlemmer av militæret, og rekrutterte aktivt nye medlemmer, sier Cook ifølge BBC.

– Vi gjennomgår fortsatt resultatene av angrepet, men om al-Adnani er fjernet fra slagmarken vil det markere nok et betydelig slag mot ISIL, sier Cook, som bruker en annet begrep for gruppen IS.

Paris-terror

Magnus Ranstorp, som er forskningsdirektør ved Försvarshögskolan i Sverige og forsker spesielt på terrorisme og islamistisk ekstremisme, sier al-Adnani var personlig involvert i forberedelsene til terrorangrep i Europa. Han nevner terrorangrepet i Paris i november i fjor.

– Det var hans enhet som plukket ut og bestemte hvem som skulle delta i Paris-angrepet, og filmet disse da de trente på terrorvirksomhet. I tillegg inspirerte han og ga direktiver også til soloterrorister, sier Ranstorp.

Adnani var syrer, og dro til Irak i 2003 i kjølvannet av den amerikanske invasjonen. Der sluttet han seg til al-Qaida i Irak, forløperen til IS. I 2014 var han mannen som proklamerte kalifatet under navnet Den islamske staten.

– Det viktigste er kanskje at han var en potensiell etterfølger etter Baghdadi. Han var betrodd og erfaren. Men hans rolle er ikke på noen måte eliminert selv om han personlig er borte, sier Ranstorp.

Taper på bakken

IS har lidd en rekke tap på bakken i Irak og Syria; blant annet har irakiske regjeringsstyrker og allierte væpnede grupper tatt over kontrollen av byen Mosul i Irak. I Syria har IS blitt drevet bort fra områder i Aleppo-provinsen, hvor den er avskåret fra grensen til Tyrkia og viktige forsyningslinjer. Dette er viktig for å svekke IS, men fjerner likevel ikke terrortrusselen, påpeker Ranstorp.

– Det at det går dårlig for IS i Syria og Irak må frikobles fra det faktum at gruppen fortsatt opprettholder terrorkapasitet, sier han.

Han peker på at en del av dem som har utført eller ønsker å utføre terrorangrep i Vesten, ikke har vært i Syria og Irak.

– Man har de som har reist ned, fått opplæring og kommet tilbake, men også de som aldri har reist, men som sympatiserer og inngår i organismen. Dem må man også takle, sier Ranstorp, som likevel understreker at det vil være viktig å slå ned på gruppen militært på bakken i Irak og Syria.

Infiltrert?

Aymenn Jawad Tamimi, en ekspert på jihadistgrupper tilknyttet tankesmien Middle East Forum, sier angrepet mot Adnani tyder på at etterretningstjenester tilknyttet den USA-ledede koalisjonen mot IS i betydelig grad har infiltrert gruppen.

Hevnangrep?

Kunngjøringen om dødsfallet kom uvanlig tidlig, ifølge Mina al-Lami, analytiker på jihadistisk medier. Det er ikke vanlig, men henger trolig sammen med al-Adnanis posisjon, sier al-Lami ifølge BBC. Magnus Ranstorp sier terrorgrupper tidligere har hevdet at personer er døde, uten at det stemmer – men sier det meste tyder på at det stemmer nå.

– Nå må man være oppmerksom på terrorangrep som en hevn for dette. Men på den annen side er terrortrusselen allerede høy fra før, sier Ranstorp.