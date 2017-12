Verden

Hva som vil skje med president Jacob Zuma er et av spørsmålene som venter etter at Cyril Ramaphosa vant kampen om lederjobben i ANC.

Ramaphosa må ta et oppgjør med korrupsjon og leiren rundt Jacob Zuma, men har ikke fritt spillerom: De seks personene i den nye ledelsen i partiet er nemlig splittet i to mellom fløyene som støttet Ramaphosa og som støttet den andre kandidaten, Nkosazana Dlamini-Zuma, som også var Jacob Zumas foretrukne etterfølger.

– Ramaphosa er blitt leder, men partiet er fortsatt i hendene på svært tvilsomme personer, sier Ralph Mathekga, politisk analytiker, ifølge TimesLIVE.

Det påpekes at enkelte i toppledelsen er sterkt knyttet til Zuma.

Hva med Zuma?

Ramaphosa er kandidaten Zumas kritikere hadde håpet på, fordi han har lovet å ta et oppgjør med korrupsjonen i partiet. Som ANC-leder kommer Ramaphosa til å være partiets presidentkandidat i 2019.

Nå knyttes det spenning til hva partiets nasjonale styringskomitéen (NEC) vil gjøre. Valget på 80 nye personer i denne komiteen var underveis i går, og sammensetningen av denne komiteen vil ha mye å si for hvor mye styrke Ramaphosa får.

– Cyril Ramaphosas evne til å øve noen slags autoritet avhenger av balansen i NEC og hvorvidt han kan få nok støtte til å legge fram en visjon og få denne visjonen ut i livet, sier analytiker Ebrahim Fakir til sørafrikanske Eyewitness.

Jacob Zuma kan i utgangspunktet sitte som president til 2019, men det er mulig han går av tidligere nå som Ramaphosa er blitt leder.

– Zuma har tre muligheter, alle er stusslige. Han kan trekke seg, han kan bli fjernet av NEC eller han kan bli fjernet når parlamentet kommer sammen igjen, skriver Peter Bruce, kommentator og redaktør i Tiso Blackstar Group i den sørafrikanske avisen Business Day.

Andre har påpekt at det ikke nødvendigvis vil bli lett å fjerne Zuma med det første.

Samme ansikt

Den sørafrikanske randen steg i kurs og internasjonale reaksjoner er positive etter valget av Ramaphosa. Opposisjonspartiene i Sør-Afrika lar seg likevel ikke rive med, og advarer mot å tro at Ramaphosa har noen mirakelkur. Han er et «nytt ansikt på det samme gamle ANC», mener Mmusi Maimane, leder av det største opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA), og peker på at Ramahosa er visepresident under Jacob Zuma.

Ramaphosa har likevel unngått å bli rammet av alle korrupsjonsanklagene i ANC, og har lovet økonomiske reformer.

Blant de mindre positive assosiasjonene rundt ham er at han satt i styret til gruveselskapet Lonmin da 34 streikende demonstranter ble skutt og drept av politiet i Marikana i 2012.

