Verden

Lenge var han en utfordrer og et uromoment. Nå er det plutselig en mulighet for at den uavhengige sentrumskandidaten faktisk kan bli Frankrikes neste president.

Macron trekker tusenvis av mennesker i store sportsarenaer. I målingene for øyeblikket ligger han an til å gå videre til andre omgang i valget, i tillegg til Marine Le Pen fra Nasjonal Front på ytre høyre. Der han vil slå Le Pen – hvis målingene holder seg og stemmer.

Har fått drahjelp

Men få tør stole blindt på målingene eller si noe sikkert i en valgkamp som allerede har vært full av overraskelser.

Overraskelsene har imidlertid så langt bare vært til Macrons fordel:

Først overrasket den konservative François Fillon med å vinne nominasjonen på høyresiden i landet – Fillon ble dermed favoritt i hele presidentvalgkampen.

Deretter kom overraskelsen i Sosialistpartiet, som valgte Benoît Hamon, som ligger langt til venstre, som sin kandidat.

Siden verken Fillon eller Hamon er ansett som «moderate» kandidater i sine respektive partier, gir det plass til Macron i midten: Han kan ta velgere både fra venstre og det moderate høyre.

Men overraskelsene sluttet ikke der. Favoritten Fillon er blitt hardt rammet av en pengeskandale der han anklages for at kona i en årrekke skal ha fått lønn for en jobb hun ikke har gjort. Nå har Fillon sakket akterut på målingene.

Både valget av Fillon, skandalen rundt Fillon og valget av Hamon blant sosialistene har hjulpet Emmanuel Macron opp.

Ung

Men hvem er han, og hva vil han?

Macron prøver å selge seg inn som et friskt pust – en uavhengig kandidat som representerer noe nytt og ikke har noen tyngende politisk bagasje. Som uavhengig stiller han uten et partiapparat i ryggen, men har sin politiske bevegelse «En marche» (Fremad).

Det kan være en organisatorisk svakhet, og ingen presidentkandidat i Frankrike har noen gang vunnet valg uten et partiapparat i ryggen. På den annen side kan han tjene på mange velgeres forakt for de etablerte partielitene.

Med sine kun 39 år blir han av mange ansett som vel uerfaren og en lettvekter. Macron har studert filosofi, og før han kom inn i politikken jobbet han i byråkratiet og siden i banken Rothschild. Han er aldri blitt valgt til et politisk verv.

Han er likevel ikke uten politisk historie og erfaring: han var i noen år med i Sosialistpartiet, ble rådgiver for president François Hollande og deretter økonomiminister under Hollande i to år, før han gikk ut i august i fjor. Det gjør at mange forbinder ham med Hollande og Sosialistpartiet, selv om han legger vekt på sin uavhengighet.

Av motstanderne Fillon og Le Pen blir Macron beskyldt for også selv å være en del av eliten.

Kjent for kona

Macron anses som liberal både sosialt og økonomisk. Han kritiseres for ikke å ha et detaljert politisk program, men er opptatt av å lette forholdene for næringslivet, og snakker mye om å kjempe for vanlige folk og sørge for at det offentlige sikkerhetsnettet fungerer. I motsetning til for eksempel Marine Le Pen ser ikke Macron på EU som et problem, men som en løsning. Han er dessuten mer positiv til immigrasjon enn Le Pen og Fillon.

Macron var ganske ukjent blant franskmenn inntil for få år siden, men i det siste er det skrevet mye om Macrons privatliv i fransk presse. Det er på grunn av at kona Brigitte er 20 år eldre – hun var læreren hans i ungdommen. De er gift, men har ingen barn sammen – kona har derimot tre barn fra før.

Om Macron skal komme videre til andre runde avhenger blant annet av at Fillon fortsetter å falle. Le Pen ligger best an til å vinne første runde, men det er likevel mange som tviler på om hun kan vinne andre runde i presidentvalget.

Le Pen har skåret høyt på å være outsideren, men har likevel vært lenge i politikken. Nå kan Macron overta nyhetens interesse. Men fortsatt er veien lang til Elysée-palasset for Emmanuel Macron.