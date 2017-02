Le Pen: To totalitarismer truer Frankrike

Verden

Av Jens Marius Sæther/NTB

– Frankrike trues av to «totalitarismer», i form av økonomisk globalisering og islamsk fundamentalisme. Disse truslene forplanter seg i visse nabolag og i sårbare hoder, sa Marine Le Pen i en tale på Nasjonal Fronts landsmøte i Lyon søndag.

– Kulturelle farer

Hun dro fram ansiktsslør som noen muslimske kvinner bruker, og moskeer og bønner på franske gater som eksempler på det hun kaller uakseptable kulturelle farer «som ingen franskmann med sin verdighet i behold kan akseptere». Da hun snakket om islamsk fundamentalisme, refererte hun til kniv-angrepet utenfor Louvre denne uka.

– Frankrike først

Le Pen erklærte at hun vil sette Frankrike først, et ekko av Donald Trumps slagord, da hun søndag formelt ga avspark til valgkampen. Hun ba folk om å gjøre som Trump-velgerne og «sette sine egne nasjonale interesser først».

– Det vi står for er lokalt, ikke globalt, sa Le Pen til de rundt 3.000 frammøtte.

Hun lover å rydde opp i Frankrike innen fem år. Det skal gjøres ved å gjennomføre en 144-punkters plan som inkluderer massiv opprustning av sikkerhetsstyrkene og politiet, ved å trekke Frankrike ut av Schengen-samarbeidet og ved å kaste ut euro og gjeninnføre franc.

Le Pen deler Trumps syn på at frihandelsavtaler må avvikles. Foran sine partifeller gjorde Le Pen det klart at hun ønsker et fritt, uavhengig og demokratisk Frankrike. Hun mener økonomisk globalisering kveler samfunnet sakte til døde, og beskrev Nasjonal Front som en «lokal revolusjon» drevet av «intelligent proteksjonisme» og «økonomisk patriotisme».

Brexit

Frankrike skal «løslates fra Brussel-tyranniet», slo hun fast i sin tale. Hvis de øvrige EU-medlemslandene nekter å gå med på omfattende reformer, lover hun å gjøre som britene og holde folkeavstemning om utmelding fra EU.

En avstemning skal i så fall holdes innen seks måneder etter at hun har overtatt presidentvervet, sa hun.

Le Pens favorittemaer sikkerhet, islamisme og innvandring har fått ny giv igjen etter fredagens knivangrep utenfor Louvre-museet.

– Vi kommer ikke til å vente på at det franske folk blir vant til å leve med terrorisme, sa hun i talen i Lyon, i samme by der hun en gang tidligere hadde sammenlignet synet av muslimer som ber i gatene, med naziokkupasjonen av Frankrike.

– Vi ønsker ikke å leve under et fundamentalistisk tyranni, sa Le Pen i sin tale søndag.

Presidentvalget

48 år gamle Le Pen kommer ifølge flere meningsmålinger til å få nok stemmer i første runde av presidentvalget 23. april til å gå videre til siste runde 7. mai, men der ligger det an til at hun blir slått, ifølge målingene.

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ser i stadig større grad ut til å bli Le Pens hovedmotstander.

Han vinner terreng etter at den 62 år gamle konservative kandidaten François Fillon har blitt anklaget for korrupsjon. Fillon lå lenge an som favoritt. Selv hevder Fillon at venstresiden står bak en kampanje for å ødelegge for ham.

Le Pen la i sin tale søndag seg ut mot både Macron og Fillon.

– Vi står overfor en høyreside med mye penger og en venstreside med mye penger. Jeg er den eneste kandidaten som representerer folket.

Macron har på sin side sagt at Le Pen «ikke snakker på folkets vegne». Han viser til det han mener er nepotisme i Nasjonal front, et parti som ble grunnlagt av Le Pens far Jean-Marie Le Pen og et parti der Marine Le Pens 27 år gamle niese Marion Marechal-Le Pen har en framtredende posisjon.