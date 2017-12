Fujimori ber om tilgivelse etter protester i Peru

Verden

– Jeg innrømmer at jeg har skuffet flere landsmenn, og jeg ber dem om tilgivelse av hele mitt hjerte, sier den tidligere presidenten i en video på Facebook.

Fujimori sonet en dom på 25 års fengsel for menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Lørdag kveld ble han i all hast kjørt til sykehus etter å ha fått det som ble betegnet som alvorlige hjerteproblemer.

Sittende president Pedro Pablo Kuczynski benådet Fujimori og sju andre fanger søndag på humanitært grunnlag og endte dermed midt i en politisk krise, bare dager etter at han unngikk riksrett.

Demonstrantene ropte mandag taktfast i hovedstadens gater at han måtte gå av. Under valgkampen i fjor lovet Kuczynski at han ikke ville løslate Fujimori.

Et stort oppbud av opprørspoliti forsøkte å hindre demonstrantene i å nå fram til sykehuset der Fujimori er innlagt.

Kuczynski sa at hans avgjørelse var basert på en medisinsk vurdering om at Fujimori har en uhelbredelig sykdom som utvikler seg raskt, og at forholdene i fengslet var en alvorlig risiko for livet hans.

Den 79 år gamle tidligere presidentens tilstand vurderes som sårbar, og legene vil avgjøre hvilken behandling han videre skal få ut fra hvordan det går med ham mens han er innlagt på Centenario-klinikken.

Japanskættede Fujimoris datter Keiko stilte for øvrig som Kuczynskis motkandidat i presidentvalget i fjor sommer. Hun leder i dag landets konservative opposisjon. (NTB)