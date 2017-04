Verden

Saken oppdateres.

Flere av presidentkandidatene i Frankrike holdt store valgmøter i dag, seks dager før første runde av presidentvalget, søndag 23. april.

Innspurten av valget har utviklet seg til en historisk valg-thriller.

Sentrumskandidat Emmanuel Macron og Nasjonal Front-leder Marine Le Pen har lenge innehatt ledelsen før valgets første runde.

Men den siste tiden har avstanden ned til den konservative kandidaten Francois Fillon og venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon blitt redusert til maksimum seks prosentpoeng.

Macron talte til 20.000

De to favorittene som utgjør duoen i tet, holdt store folkemøter i Paris.

Sentrumskandidat og favoritt Emmanuel Macron talte til 20.000 i Bercy i Paris.

En måling i dag fra instituttet Elabe gir ham en ledelse på 24 prosent.

Le Pen holdt på sin side valgmøte for vel 5.000 frammøtte på Zénith i Paris.

Sammenstøt

Her forsøkte et hundretalls anti-fascister å trenge inn på området der Le Pen holdt folkemøte.

Det utviklet seg til sammenstøt mellom demonstrantene og fransk politi.

Også en demonstrant fra protestgruppa Femen forsøkte å ta seg opp på scenen, på innsiden av møtet. Hun ble raskt lagt i bakken av sikkerhetsvakter.

- Frankrike for franskmenn, ble det sunget fra enkelte tilhengere, ifølge avisen Le Monde.

Franske medier konstaterte at det er sjelden denne type sanger faktisk brukes av Le Pens tilhengere.

Le Pen gjentok valgløftet om å begrense innvandringen til en årlig kvote på 10.000 personer.

Svekket Le Pen?

Presset mot partilederen øker i takt med nedgangen partiet har hatt på målingene den siste tiden.

Det er ikke lenger sikkert at Le Pen vil kvalifisere seg til andre og avgjørende valgrunde i presidentvalget 7. mai, ifølge TV-kanalen Franceinfo. Samtidig er det en risiko for at meningsmålingene ikke i tilstrekkelig grad fanger opp Le Pens velgere.

Franske politiske kommentatorer mener Le Pen den siste tiden ikke har klart å utnytte de opplagte sakene som hun kan vinne oppslutning på: innvandring, sikkerhet og radikal islam i det franske samfunnet.

Le Pens problem er euroen, mener eksperter. Partilederens ønske om at Frankrike skal ut av euroen, fører til frykt blant de eldre velgere, mener politiske kommentatorer på TV-kanalen BFM TV.

- Frykt ikke det å være fransk!

- Frykt ikke lenger det å være fransk! sa Le Pen til tilhørerne på Zénith, som taktfast svarte henne: "Vi har vunnet, vi har vunnet".

- Dette valget er en folkeavstemning om den ville globaliseringen. Det er en avstemning for eller imot Frankrike. Kjemp for seieren!, sa partilederen, og oppfordret salen til å overbevise sine medborgere om å stemme på det høyrepopulistiske Nasjonal Front.

Fillon i Nice

Den konservative kandidaten Francois Fillon besøkte i dag Nice. Fillon ligger side om side med kanddiaten for det ytre venstre, Jean-Luc Mélenchon.

Den skandalerammede kandidaten er tiltalt for misbruk av offentlige midler for å lønne sin ektefelle og barn for arbeid som de ikke hadde utført som assistanter i nasjonalforsamlingen.

Franske kommentatorer mener enkelte konservative velgere har forsonet seg med at Fillon er og blir partiets kandidat, tross skandalene.

Fillon kan ikke avskrives i kampen om å komme videre fra valgets første runde, fordi han representerer konservative stemmer som ikke har forsvunnet over natten.