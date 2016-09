«Hockeysnakkis»: Keeperne har planen klar for avansement

Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook!

Etter tre av seks kamper i gruppen står både Oilers, Pilsen og Nitra med en seier hver – etter at Nitra noe overraskende slo Pilsen. Oilers er akkurat nå sist på svakest målforskjell.

Lørdag møter Pilsen Nitra på hjemmebane – før Oilers skal møte begge lagene på borteis neste uke. Keeperduoen Henrik Holm og Ruben Smith erkjenner at dette er i ferd med å bli dødens gruppe. Det er også den eneste av de 16 gruppene hvor det er full poenglikhet.

– Det er jevnt. Vi var klare over at det var gode lag. Håpet var at Pilsen skulle slå Nitra. Det hadde gjort det litt lettere for oss, men det var det samme i fjor. Nå må vi ned til østblokken for å gjøre jobben, sier Ruben Smith i siste utgave av RAs «Hockeysnakkis».

LES OGSÅ: Gulbrandsen fornøyd med én av tre perioder

Maner til kynisme

Om møtet mellom Nitra og Oilers tirsdag blir en ren kamp om avansement er helt avhengig av møtet mellom Pilsen og Nitra lørdag. Om Pilsen slår tilbake hjemme i Tsjekkia vil det gi Oilers sjansen på avansement – samtidig som Nitra har kniven på strupen.

– Begge kampene våre neste uke blir viktige, men det er klar at en godt resultat i den første er spesielt viktig, sier Henrik Holm.

Smith har oppskriften for videre eventyr i Europa klar.

– Det må være vanskelig å møte oss. Pucken må på blad. Vi i spiller i CHL og da har vi ikke råd til å gi bort noe gratis. Kynismen vi har hatt i store kamper tidligere må fram. Så må vi samtidig treffe på formen. Men det tror jeg vi klarer. I dette laget er det mange som har levert når det gjelder før, sier Smith – som er optimist.

LES OGSÅ: Gulbrandsen vant sin første kamp i CHL-åpningen

Hallem velger Holm

Ingen av keeperne tør mene for mye om hvem som bør stå.

– Det må du spør Pål Gulbrandsen om, sier Smith.

– Begge har selvtillit og begge er klare for kamp, slår Holm fast.

Tidligere Oilers-kaptein Snorre Hallem, og ekspert i «Hockeysnakkis», heller nok kanskje mot Holm om han skulle valgt.

– Det er to veldig gode keepere. Når den ene har en dupp har den andre stått opp – særlig i sluttspillet hvor det er byttet flere ganger med suksess de siste årene. Henrik har nok likevel en god følelse etter kampen mot Nitra. Slik er alltid godt å dra med seg, sier Hallem – som trekker fram kynisme og direkte spill som nøkkelen i de kommende CHL-kampene.

LES OGSÅ: CHL-spesialisten Henrik Holm