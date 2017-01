Ny verdenscupseier til Lundby

Av Adrian Richvoldsen

Det gir ytterligere selvtillit før VM.

Den norske jenta noterte seg for hopp på henholdsvis 97 og 99 meter og fikk totalt 259 poeng. Det var 9,2 flere enn verdenscupleder Sara Takanashi fra Japan på annenplass.

- Jeg fikk til to gode hopp i dag. Det var en bra gjennomført konkurranse. Jeg klarte å ha arbeidsoppgavene på plass og da kan jeg bare slippe meg løs. En god dag på jobben, konstaterte Lundby til NTB like etter at hun hadde gjennomført sitt siste hopp og sikret seieren.

Suveren

Yuki Ito, også hun fra Japan, kom på tredjeplass. Ito var hele 20,5 poeng bak suverene Lundby.

Lundby ledet også etter første omgang, da med fire poeng på Takanashi.

Seieren er Lundbys tredje verdenscupseier i karrieren. Etter å ha tatt sin første verdenscupseier i Nizjnij Tagil i desember, fulgte hun så opp med ny triumf i Sapporo i januar.

Etter seieren i Japan uttalte hun til NTB at hun går for medalje i VM i Lahti. De planene virker ikke å være usannsynlig etter triumfen i Rasnov lørdag.

- Viser at jeg kan slå de beste

- Dette viser at jeg kan slå de beste. Det er artig. Nå må jeg bare fortsette å jobbe med de tingene jeg skal jobbe med. Forhåpentligvis er jeg godt forberedt til VM, sier vinneren.

Der skal hun forhåpentligvis kjempe om edelt metall.

- Ja, det har vært målet hele tiden. Det gir selvtillit når man ser formen er bra og det gir meg troen på at jeg kan lykkes med å nå målet mitt. (NTB)

