Nå er Brann serieleder i Norge

Sport

Av Geir Andreassen

Brann lekte seg til 5-0-seier over Stabæk i Eliteserien mandag. Dermed skjøv bergenserne ned Rosenborg fra tabelltoppen.

Både Brann og RBK har 25 poeng, men de rødkledde fra Bergen har 19 plussmål mot trøndernes 10.

– Vi er effektive, men gode lag er ofte effektive. Akkurat nå er vi veldig gode, men vi kunne scoret flere mål. Vi fikk mange overganger vi kunne tatt bedre vare på. Bak resultatet så spiller vi ikke vår beste kamp, sa Brann-trener Lars Nilsen til NTB etter storseieren.

Backen Amin Nouri har vært en drivende kraft i oppbyggingen av Brann-angrepene. Han stormet opp på kanten og fant Daniel Braaten foran mål, og veteranen nettet sitt tredje mål for sesongen.

– Vi får en god inngang på kampen og scoret tre flotte mål i 1. omgang. Vi slipper oss litt ned i annen omgang, men føler at vi har god kontroll. Vi får to mål til og alt i alt gjør vi en bra match, sa kampens bestemann Daniel Braaten til NTB.

Flyt

Brann viste en ekstrem effektivitet i spillet sitt. Mandag scoret laget fem mål på sju skudd. Laget har så langt scoret 29 mål. Det er sju mer enn Sarpsborg som har scoret nest flest.

– Det er ikke å stikke under en stol at vi i har marginene og flyten i spillet vårt om dagen, sa Braaten.

Etter 39 minutter tok Nouri et nytt offensivt initiativ. Enkelt snappet han ballen fra Tonny Brochmann inne i feltet, og han var nådeløs da han banket den i mål bak Sayouba Mandé. Det var hans annet mål i eliteseriesammenheng. Han siste mål kom mot nettopp mot Stabæk for tre år siden.

To minutter senere kom det tredje målet. Stabæk-forsvaret fikk problemer med å avverge inne i feltet etter et frispark. Ballen havnet på hodet til Bismar Acosta, som nettet sin første scoring for sesongen.

Alt gikk galt

Stabæk gikk tøft ut, men effektiviteten inne i feltet var fortsatt ikke helt i orden. Brochmann fikk ballen i beina helt inne på femmeteren, men avslutningen hans gikk i tverrliggeren.

I eget felt var heller ikke laget blitt særlig mer patent. Fredrik Haugen tvang til El-Hadji Ba til å sende ballen i eget nett da Brann gikk opp i 4-0.

– Jeg mener at når du taper 0-5, så det ikke så veldig mye å diskutere. Alt som kunne gå galt, gikk galt, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til NTB.

Stabæk hadde toppscorer Ohi Omoijuanfo som hele tiden lå og vaket på topp. Han fikk en god mulighet etter en snau halvtime men han kom litt for skrått på mål slik at avslutningen ble bare til en svak pasning tilbake i feltet.

Omoijuanfo hadde et par gode muligheter i annen omgang også, men den ferske landslagsspilleren lykkes ikke denne gangen. Enten sto Brann-målvakt Piotr Leciejewski i veien eller så gikk skuddene over.

Svak form

Tre minutter før slutt kom det fire Brann-spillerne mot to fra Stabæk. Innbytter Deyver Vega fikk æren av å sette 5-0.

Daniel Braaten er en sindig mann og tar på ingen måte av. Til det har han vært med for lenge og det er dessuten lenge igjen av sesongen.

– Jeg tror det er flere lag som er sultne på å kjempe i toppen. Det er lenge igjen, sa 35-åringen.

Tapet var Stabæks tredje strake i serien. Ordinas' menn har bare én fattig seier på sine åtte siste kamper. (NTB)

KAMPFAKTA

Brann – Stabæk 5-0 (3-0)

Brann stadion: 10.531 tilskuere.

Mål: 1-0 Daniel Braaten (20), 2-0 Amin Nouri (39), 3-0 Bismar Acosta (42), 4-0 El-Hadji Ba (selvmål 64), 5-0 Deyver Vega (87).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Jeppe Moe, Stabæk.

Lagene:

Brann (4-3-3): Piotr Leciejewski – Amin Nouri, Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Ruben Kristiansen – Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen (Kasper Skaanes fra 65.) – Daniel Braaten, Jakob Orlov (Steffen Lie Skålevik fra 73.), Gilli Sørensen (Deyver Vega fra 68.).

Stabæk (4-2-3-1): Sayouba Mandé – Håkon Skogseid, Morten Skjønsberg, Andreas Hanche-Olsen (Daniel Granli fra 63.), Jeppe Moe – Tortol Lumanza (Hugo Vetlesen fra 82.), El-Hadji Ba – Tonny Brochmann, Raymond Gyasi, Moussa Njie (Alex Nimely fra 54.) – Ohi Omoijuanfo.