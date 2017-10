Martial ga United-jubel i toppkampen

Sport



Av Bernt Harald Dysthe Brennevann, NTB



Det ble etter hvert en fartsfylt toppkamp i Manchester. Der lagene nøytraliserte hverandre før pause og kom til få sjanser, løsnet det mye mer opp i annen omgang.

Kampens eneste scoring kom etter et langt utspill fra David de Gea. Romelu Lukaku fikk en stuss på ballen og sendte den videre til Martial, som var iskald alene med Spurs-keeper Hugo Lloris.

Det var et enkelt angrep av United, men svært effektivt. Martial har flere ganger i høst stått fram og satt sitt preg på kampene når han har kommet innpå fra benken. Lørdag skjedde det igjen.

– Manageren (José Mourinho) ba meg om å finne rom. Jeg visste at Lukaku er god med hodet, så jeg fant åpningen og scoret. Vi tapte forrige kamp (1-2 mot Huddersfield), og derfor var det viktig for oss å vinne i dag, sa Martial til Sky Sports.

Franskmannen la til at han håper å få mer spilletid fra start framover. Lørdag kom han innpå i det 70. minutt.

Stolpetreff

Like før 1-0-scoringen smalt Lukaku ballen i stolpen. Det var kraft i belgierens heading, men han hadde ikke marginene på sin side. To minutter senere skulle uansett United få målet sitt.

Dele Alli var på sin side nær å ta Tottenham i føringen tolv minutter før slutt. Han ble spilt gjennom av Christian Eriksen, men engelskmannen var uheldig med avslutningen og satte ballen utenfor.

I siste ordinære spilleminutt burde Jesse Lingard lagt på til 2-0 da han nesten fikk en halv banehalvdel å løpe på. Lingard avsluttet langt utenfor fra rundt 16 meter.

Manchester United måtte vinne lørdag for å ikke risikere en større luke til byrival City på tabelltoppen. Det skilte fem poeng mellom de to Manchester-lagene før helgens runde.

– Det var en vanskelig kamp, og det kunne like gjerne ha endt uavgjort. Bortsett fra Dele Allis sjanse hadde vi kontroll. Det var taktisk tøft for begge lag. Vi viste at én forsvarsfeil kunne ha ført til tap, og det var akkurat det som rammet Tottenham. Vi fortjente seieren, sa Mourinho.

Ingen Kane

I første omgang fikk United den beste starten, men tillot etter hvert å gi mye av initiativet til Tottenham. Det ble mye spill på midtbanen, og dermed nøytraliserte lagene hverandre godt. For publikum ble det en lite oppmuntrende forestilling de første 45 minuttene.

Tottenham dro til Old Trafford uten storscoreren Harry Kane. Det var nok hjemmelaget lettet over. Manager Mauricio Pochettino fikk ikke uventet spørsmål om laget hans savnet Kane.

– Hvis Dele Alli hadde scoret, ville spørsmålet vært et helt annet. Du vil alltid savne førstevalget på spissplassen, men det er ikke rettferdig å snakke om Harry Kane nå, sa argentineren.

– Det var en jevn kamp, og det er synd at vi tapte. Jeg synes vi hadde fortjent mer, men jeg er stolt over innsatsen vi la ned. Vi var uheldige de siste ti minuttene. Det var vår egen feil. Nå blir det viktig å roe ned. I fotball kan slike feil skje, la Pochettino til.

United har fortsatt ikke sluppet inn mål på hjemmebane i Premier League denne sesongen. Tottenham ligger på tredjeplass med sine 20 poeng, tre færre enn United på plassen foran.