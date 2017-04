Dommeren sendte Real Madrid videre

Av Adrian Richvoldsen

Cristiano Ronaldo ble den store helten med to mål i ekstraomgangene da Real Madrid gikk til semifinalen i mesterligaen etter 6–3 sammenlagt mot Bayern München.

Bayern München trengte scoringer etter å ta tapt 1–2 hjemme og kvartfinalen mellom de to storlagene ble en real thriller som gikk til ekstraomganger. Der avgjorde en offsideplassert Cristiano Ronaldo.

Portugiseren fikk servert et innlegg fra Sergio Ramos som han tok ned på brystet og satte i mål til 2–2 på Santiago Bernabéu. Det sørget for 4–3 sammenlagt, men reprisene viste at angrepsspilleren var på feil side av forsvarslinjen da innlegget ble slått.

Fem minutter ut i annen ekstraomgang satte han den endelige spikeren i kista etter eventyrlig forarbeid av Marcelo.

Brasilianeren forserte forbi hele forsvarsleddet til Bayern München før han serverte Cristiano Ronaldo som satte ballen i det åpne målet. Scoringen var Ronaldos niende totalt mot Bayern München.

Like før slutt la Marco Asensio på til 4–2 og 6–3 sammenlagt.

– Han (Ronaldo) utgjør en forskjell. Han er en frelser, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane til SKY om spilleren som kom opp i 100 CL-mål.

– Vi spilte mot et av de store lagene, men hadde troen på oss selv, fortsatte Zidane.

Straffescoring og selvmål

Etter en målløs førsteomgang kom scoringene etter pause.

Robert Lewandowski sendte gjestene i føringen på straffe etter at Arjen Robben ble lagt i bakken av Casemiro etter 53 minutter. Nederlenderen gikk på kjent vis lett i bakken uten at det var lett å konkludere med om straffesparket var rett eller ikke.

Det tyske laget fortsatte å kjøre kampen etter scoringen, men etter 76 minutter utlignet Cristiano Ronaldo til 1–1 da han stanget inn et innlegg fra Casemiro.

Scoringen ville sendt det spanske laget til semifinalen, men kun minuttet etter sto det 1–2 da Nacho var uheldig og tuppet ballen i eget nett og sørget for ekstraomganger.

Seks minutter før full tid fikk Bayern Münchens Arturo Vidal sitt andre gule kort etter det som syntes å være en ren takling på ball.

Hang i tauene

Det spanske vertslaget kjørte som ventet første ekstraomgang med en mann mer på banen og Marco Asensio var nære å sette ballen i mål med en lur avslutning etter 100 spilte minutter. Manuel Neuer var imidlertid på plass, men kunne lite gjøre med avslutningen til Ronaldo knapt fem minutter senere.

Etter det hadde ikke de tyske gjestene noe å komme med.

Ronaldo igjen

Annen ekstraomgang var knapt i gang da Ronaldo avgjorde kampen for godt. Forarbeidet til Marcelo gjorde det enkelt for målmaskinen som satte inn 3–2 og like etter tegnet også Asensio seg på scoringslisten.

21-åringen snurret rundt med en svimmel Mats Hummels og satte ballen til høyre for Manuel Neuer.

– Det ble en veldig vanskelig kamp. Vi prøvde alt. Madrid har mye kvalitet i laget og vi kan reise hjem med hevet hode. Ronaldo er en av de beste spillerne i verden, sa Bayern-forsvarer Jérôme Boateng.

Skuddene satt løst i Madrid tirsdag kveld. Hele 50 skudd ble løsnet mot mål, Real Madrid sto for 30, Bayern 20. (NTB)

KAMPFAKTA

Real Madrid – Bayern München 4-2 (0-0) etter ekstraomganger, sammenlagt 6-3

Mål: 0-1 Robert Lewandowski (str. 53), 1-1 Cristiano Ronaldo (76), 1-2 Nacho (selvmål 77), 2-2 Ronaldo (105), 3-2 Ronaldo (109), 4-2 Marco Asensio (112).

78.346 tilskuere.

Rødt kort: Arturo Vidal (84, to gule), Bayern München.