Kajakk og grønnsakshager

Sarpsborg24

Av Maria Løland

Espen Thunshelle Ringstad er en dreven elvepadler, som har fått oppdraget med å vise ungdommene padling og bruke lokale Aagaardselva. Med god hjelp fra Mario Hoffman og Kjartan Halstvedt, skal ungdommene få testet seg i elvekajakk.

– Det blir spennende å se hvordan de reagerer på denne sporten, og ikke minst det kalde vannet, sier Ringstad.

Nok vann

Deltakerne i årets prosjekt kommer fra Spania, Østerrike, Frankrike og Tyrkia. I sommer kommer den siste, som er fra Tyskland.

– Vi tar imot ungdommer fra hele Europa, vi ønsker at alle skal kjenne hverandre og ha forståelse for hverandre på tvers av alle kulturer, sier Chatrine Arnesen, som er driveren bak organisasjonen.

Ringstad, Hoffman og Halstvedt har planlagt tre-fire kveldsturer i Aagaardselva. Og dersom deltakerne er klare for litt mer utfordring skal de reise på en helgetur til Randselva i Hønefoss, som for øvrig også er en stor og flott «nybegynnerspot», med bølger, valser og mye flatt vann.

Til daglig padler de tre gutta aktivt i elver rundt om i det ganske land. Siste tur var i Telemark forrige uke.

– Aagaardselva er en perfekt nybegynnerspot, spesielt den nedre delen ved mølla. Det er her vi har med nybegynnere, sier Ringstad, som også padler her med sine to bonusdøtre på ti år.

Halden padleklubb bruker også denne delen av elva. Aagaardselva har ikke alltid nok vann, men i disse dager viser vannføringen i Sarpsfossen cirka 1.500 kubikkmeter i sekundet, og det betyr nok vann for padling.

Deltakerne, som skal være i Norge fra to til seks måneder, er her først og fremst for frivillig arbeid på en gård i Skjeberg, men de ønsker også å se Norge og Sarpsborg fra sin beste side. Alle er til daglig opptatt av natur og det den har å by på. Derfor planlegger de turer i lokalområdet og en større tur i Norge i løpet av sommeren.

Grønnsakshager

På gården jobber de med prosjektet Spiralen. Spiralen er en permakultur-hage som ligger litt sør for Sarpsborg, på den gode raryggen med utsikt mot Skjeberg kirke.

– Dette er et tiårsprosjekt som startet i 2014 ved at ti ungdommer var på arbeidsleir i fem dager sammen med to veiledere fra Change the World. De laget en plan for et område de hadde leid i Sarpsborg. Målet er at dette skal bli en åpen besøkshage – til inspirasjon, demonstrasjon og informasjon for alle som ønsker mer om det å dyrke egen mat, forteller Arnesen om den cirka ti mål store «hagen».

– Vi lager tre grønnsakshager som er tilknyttet hvert sitt dyr. Dyrene er tiltenkt å arbeide med jorda ved å spise ugress og grønnsaksrester, grave og sparke i jorda for å løsne den og samtidig gjødsle. Vi har en stor grønnsakshage som heter Aunt Piggys Garden. Vi har to små grønnsakshager, der én er til hønene og den andre er til våre to søte kaniner og ender. I tillegg dyrker vi stjernebed, som gir en fantastisk mulighet for vekstskifte, som er et viktig prinsipp innen all økologisk dyrking. Permakulturhagen vil også tilby barnehager og skoler å komme på besøk, få informasjon om permakultur, hilse på dyr og lære om bærekraftig utvikling, forteller Arnesen.