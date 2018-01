Steking av et lammelår endte i retten – nå må 60-åringen punge ut

Roganytt

Torsdag 3. august i fjor måtte brannvesenet rykke ut til en automatisk brannvarsling i en bolig i Smedasundet i Haugesund.

Brannvesenet tok seg inn i den aktuelle boligen og meldte tilbake til brannstasjonen at årsaken til alarmen var «tørrkoking» av et lammelår inne i en stekeovn.

En av de ansatte i brannvesenet forklarte i retten at det var en god del røyk inne i boligen og da de tok seg inn i denne måtte de bruke røykdykkerutstyr.

Da brannstedet ble lokalisert kjente vedkommende mye varme fra stekeovnen.

Denne ble slått av uten at den ansatte i brannvesenet så hva den var innstilt på og fjernet det som lå inne i ovnen. Dette viste seg å være et lammelår som freste i pannen og viste seg å være helt inntørket.

Lammelåret ble plassert på terrassen utenfor boligen og den ansatte i brannvesenet observerte at plastfrontene på kjøkkeninnredningen «boblet» og «freste» på grunn av varmen. Han vurderte det slik at det var like før dette området ble antent.

85 grader

60-åringen som bor i boligen forklarte at han og samboeren denne dagen skulle langtidssteke et lammelår, at de hadde satt låret inn i kald ovn og stilt inn ovnen på 85 grader og at de deretter gikk ut for å gjøre noen ærend.

Han anslo at de hadde vært borte fra boligen i omkring 50 minutter.

Han forklarte også at han hadde bodd i boligen i to og et halvt år og at han hadde brukt stekeovnen bare to ganger tidligere.

60-åringen forklarte i retten at han var av den oppfatning at varmen ovnen hadde steget meget fort og at det har vært en feil ved ovnen.

Svært lite brukt

Da en politibetjent tok et avhør av ham og samboeren like etter hendelsen forklarte han at han bare hadde brukt ovnen én gang tidligere.

Ifølge 60-åringen hadde han da fått mistanke om at det var noe galt med denne.

Da hadde han nemlig stekt en pizza og stilt inn ovnen på anbefalt temperatur. Ifølge 60-åringen hadde pizzaen blitt ferdig raskere enn det som var oppgitt på pakken.

Nektet å vedta

60-åringen har fått et forelegg på 3000 kroner som han har nektet å vedta fordi han mener at han ikke er skyldig i å ha handlet uaktsomt.

Dermed gikk saken til retten.

«Langtidssteking på lav temperatur framstår i utgangspunktet ikke som uaktsomt. Dette er en tilberedningsmåte som beskrives i kokebøker og oppskrifter med mer», heter det i dommen fra Haugaland tingrett.

Retten kom imidlertid til at han ikke har handlet med nødvendig aktsomhet selv om en legger til grunn hans egen forklaring om at ovnen ble satt på 85 grader.

Bakgrunnen for det var at han har benyttet en ovn han ikke hadde erfaring med å bruke, og at han tidligere hadde opplevd at ovnen ga for mye varme i forhold til det den var innstilt på.

Retten kom til at det var uaktsom å gå fra denne påslått, og at han under disse omstendighetene burde ha vært til stede under tilberedningen eller sørget for at ovnen ble kontrollert av en fagmann.

Dermed ble han dømt til å betale 3600 kroner i bot og han må også ut med 2000 kroner i sakskostnader.

