Mann kidnappet sønn

Hendelsen fant sted i Sandnes 13. mars i år, og da 36-åringen nylig møtte i Jæren tingrett erkjente han ikke straffskyld.

Bakgrunnen for det var at han hevdet at barnets mor hadde samtykket til at han tok med seg den tre år gamle sønnen til utlandet.

Jæren tingrett la følgende til grunn:

36-åringen har vokst opp i et land i Nord-Afrika og flyttet til Norge da han var 18 år gammel. Han er norsk statsborger og giftet seg med fornærmede i februar 2013. Ekteskapet var arrangert av familiene deres.

En gang i 2014 dro 36-åringen med kone og sønnen til hjemlandet på ferie.

Etter at ferien var slutt, lot han kona og sønnen bli igjen mens han reiste tilbake til Norge.

Her bodde de hos hennes familie i 13 måneder. Siden oppholdet varte i mer enn 12 måneder, utløp innreisetillatelsen hennes til Norge. 36-åringen ville ikke at kona skulle komme tilbake til Norge, og tok selv hånd om hennes og sønnens pass. Han tok også rettslige skritt for å skille seg fra henne uten at denne prosessen ble fullført.

Kona ble også fratatt mobiltelefonen, men via Skype klarte hun i slutten av 2015 å få en venninne til å kjøpe billett for seg. Kona kom tilbake i januar 2016, tok opphold på Krisesenteret og kontaktet politiet for å få orden på papirene sine. Hun tok også kontakt med 36-åringen, og de ble etter hvert enige om at han skulle hente sønnen og gjenoppta samlivet.

Kona kunne lite norsk og brukte 36-åringen som tolk. Hun hadde lite sosial kontakt med andre, og 36-åringen avlyttet telefonene hennes ved hjelp av en annen mobiltelefon, som var gjemt under sofaen, og det ble funnet over 900 timer med opptak.

Da 36-åringen kom til barnehagen for å hente sønnen sin, sa han til en barnehageassistent at sønnen skulle slutte i barnehagen.

Han sa også at han hadde mistet jobben sin og at han skulle flytte til hjemlandet.

Assistenten sa at han måtte si opp plassen, ellers rullet betalingen.

36-åringen svarte at det ikke var så farlig og at han kunne betale. Han tok deretter med seg klærne til sønnen og fortalte ikke noe til kona om dette.

Den 13. mars tilbød 36-åringen å levere sønnen i barnehagen. I stedet tok han sønnen med seg ut av landet. I den forbindelse hadde han også tatt med seg et større pengebeløp.

Kona ble hysterisk da hun senere på dagen oppdaget dette.

Forholdet ble anmeldt til politiet den 15. mars, og 36-åringen ble pågrepet da han skulle gå inn i et fly dagen etterpå.

Sønnen ble tatt hånd om og kom til Norge noen dager senere, mens 36-åringen ble satt i varetekt og kom til Norge den 25. april.

Jæren tingrett kom til at kona ikke hadde samtykket til turen og kom heller ikke til at det var snakk om en kortere tur.

I den forbindelse viste retten til at han hadde sagt til barnehageassistenten at han skulle flytte tilbake til hjemlandet.

Retten la også til grunn at han ønsket å ta med sønnen til hjemlandet for å posisjonere seg med tanke på et samlivsbrudd med kona.

Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i seks måneder der to måneder ble gjort betinget,

Når det gjelder den ubetingede delen, får han fradrag for 111 dager i varetekt.