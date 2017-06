Butikk i Amfi Vågen har gått konkurs

Roganytt

Det var butikken Eilins Blomster AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Eilins Blomster AS opplyste å ha en gjeld på 368.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 148.000 kroner.

Butikken holder til i Amfi Vågen og har drevet med alt innenfor blomsterbinderi og har også hatt et utvalg av små ting til gave og interiør.

Onsdag skrev Eilins Blomster AS følgende på Facebook-siden sin: "I dag er en trist dag.. i dag lukker vi dørene for godt. Det gjør meg veldig vondt for dette har vært en stor del av livet mitt. Det har vært 7 fantastiske og utfordrende år. Vi takker alle våre gode og kjekke kunder!"

Eilins Blomster AS har vært en del av Interflora-kjeden og hadde i 2016 en omsetning på 2,5 millioner kroner, samt et årsresultat før skatt på 17.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. august i år.

