Sverdrup-kontrakter verdt 1,3 milliarder: – Definitivt en gledens dag

– Det er definitivt en gledens dag for oss i Aker, og for Kværner og Aibel, sier Aker Solutions-sjef i Jåttåvågen, Knut Sandvik, til RA like etter at han signerte Johan Sverdrup-kontraktene sammen med Kværner og Aibel hos Statoil på Forus tirsdag.

Med Kværner som underleverandør skal Aker Solutions sammenstilling av stigerørsplattformen på oljefeltet Johan Sverdrup, som ligger 140 kilometer vest for Stavanger.

Mest offshore

Kontrakten, verdt 900 millioner fordelt på Aker og Kværner er godt nytt for Aker Solutions avdeling i Jåttåvågen.

– Planleggingen og styringen av prosjektet vil skje ut fra kontorene i Stavanger. Den tunge aktiviteten er ute i havet, forteller Sandvik.

Arbeidet med første fase starter umiddelbart, og vil sette mellom 100 og 150 personer i sving hos Aker.

– På topp vil det omhandle cirka 1000 offshorearbeidere. Det tunge arbeidet i havet blir i andre kvartal i 2018, sier Sandvik.

Ansetter ikke nye

Aker Solutions har hatt nedbemanninger, men skal ikke ansette nye medarbeidere.

– Det blir ingen betydelige ansettelser. Dette vil i hovedsak trygge de arbeidsplassene vi har, sier Sandvik.

Han sier det er «knallhard konkurranse» om kontraktene, men Sandvik vil ikke spekulere i konsekvensene dersom Aker Solutions ikke vant kontrakten.

– Vi gjorde det vi kunne for å vinne denne jobben, og det er det vi forholder oss til.

Avtalen skal utføres i samarbeid med Kværner der Kværner vil være underleverandør. Avtalen har totalt en estimert verdi på 900 millioner kroner, cirka 450 millioner kroner hver.

– Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten i samarbeid med Aker Solutions. Dette er nok en bekreftelse på at vår erfaring og ekspertise innenfor offshore hook-up og ferdigstillelse er etterspurt, sier Terje Johansen som er ansvarlig for hook-up og ferdigstillelse i Kværner.

Aibel: – Dette trygger arbeidsplasser

Aibel vant Sverdrup-kontrakt verdt 400 millioner. Det betyr 600 ansatte i offshore-rotasjonen, men ingen nyansettelser.

Aibel er tildelt kontrakten for oppkobling av boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Kontraktsverdien er på nærmere 400 millioner kroner.

I tillegg har kontrakten opsjon på oppkobling av to andre plattformer.

Det var Statoil som tildelte kontrakten på vegne av partnerne i Johan Sverdrup-lisensen.

Ledes fra Haugesund

Bjørg Sandal, kommunikasjonsdirektør i Aibel, forteller at det hovedsakelig er Haugesund-avdelingen som drar nytte av kontrakten.

– Organisatorisk tilhører de ansatte Haugesund-kontoret, men mange av disse er offshorearbeidere, og de er bosatt i hele landet, sier Sandal til RA.

Prosjektets første fase vil være preget av forberedende aktiviteter, hvor det blir lagt opp til et tett samarbeid med boreplattformprosjektet. Dekket til boreplattformen skal være ferdig sammenstilt og klar for installasjon våren 2018.

Da starter en intensiv offshorefase for Aibels mannskap, som vil bestå av opp mot 600 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019. I tillegg vil det være 200 ansatte på land.

Ingen nyansettelser

I løpet av tre nedbemanningsår har Aibel kuttet mellom 1200 og 1300 ansatte i Norge. I dag er det 430 personer igjen i avdelingen på Forus. I Haugesund er tallet 2200. Det høye antallet skyldes at offshoreansatte er tilknyttet Haugesund.

Det foreligger ingen planer om nyansettelser.

– Nei, men det trygger jobbene til de vi har, sier Sandal, som også forteller at kontrakten skaper optimisme i hele selskapet – også i Stavanger. Dette er en gledens dag. Vi har hatt tre tøffe år, sier Sandal.

– Vi har jobbet målrettet og hardt for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et stramt marked, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen i en pressemelding i går.