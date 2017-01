Slik skal Vidar løfte seg

Rogalandsavis

Vidar fikk endelig på plass sin nye hovedtrener i slutten av desember, og nå starter jobben med å ruste laget for den nye oppgaven som venter dem.

– Per i dag har vi 14–15 spillere på kontrakt, og vi ønsker oss en stall på mellom 22 og 24 spillere til slutt. Det gjør at vi er på utkikk etter å forsterke laget med 7–8 spillere, sier Morten Jensen.

Ser etter stopper, kantspillere og vingbacker

I disse dager har laget nettopp en 7–8 mann inne på prøvespill, og flere vil komme inn i neste uke.

– Vi er på utkikk hele veien, og sonderer markedet for spillere. Både lokale spillere og spillere fra andre steder av landet. Vi er i dialog med Viking og Sandnes Ulf for å høre om vi kan låne noen av deres talenter, da vi kan gi dem en høyere utviklingsarena enn 3. divisjon, og vi har også gode kontakter inn i studentmiljøet hvis det er unge, sultne spillere der som ønsker å satse på fotballen, forteller Jensen.

Tirsdag kom nyheten om at Rogvi Baldvinsson går til Bryne, og da er det kanskje ikke så overraskende at Vidar er på jakt etter en midtstopper.

– Vi skulle gjerne beholdt Rogvi, men ønsker han lykke til i Bryne. I tillegg til en stopper ser vi også etter midtbanespiller til, kantspillere og vingbacker, sier Jensen.

– Siste skrik på trening

Like viktig som å hente inn spillere, er å ta vare på dem som allerede er i klubben. Der har Jensen og Vidar en plan.

– Vi har fått på plass et fysisk treningsprogram med siste skrik innen styrke og kondisjonstrening for fotballspillere, og kombinert med individuell coaching av blant andre Brede Hangeland har vi tro på at de unge spillerne våre kan få et løft på 20–40 prosent i år, sier han.

Jensen sier at han legger opp de 15 ukene med sesongoppkjøring i sykluser på fem uker.

– Styrke og kondisjon kjører vi hele tiden, men så deler vi syklusene opp i ulike temaer vi ønsker å jobbe med, sier han.

Blir coachet av Hangeland

Midtbanemann Ingvald Halgunset ser ingen grunn til at han og de andre ungguttene på laget ikke skal få et løft i år.

– Jeg hadde en fin utvikling i fjor, og det gjelder å fortsette den utviklingen. Vidar er en god klubb å utvikle seg i, da de vil satse på de unge. Det er også ekstremt motiverende å ha med Brede Hangeland på trening, og som kan gi deg tips og lære vekk en hel del, sier Halgunset.

Han gjør seg nå klar for en sesong med Vidar, men sitter klar ved telefonen om Sandnes Ulf skulle ringe.

– Jeg fikk gode tilbakemeldinger fra Sandnes Ulf, men har ikke hørt noe. Det vet at jeg er interessert, så hvis de vil ha meg er det bare å ta kontakt. Hvis det ikke skjer trives jeg godt med å spille en sesong til i Vidar, da vi går en spennende sesong i møte, sier Halgunset.

Vidars treningskamper

Med hele 15 uker til seriestart blir det god tid for Vidar til å spille treningskamper, og klubben har lagt opp til mange av dem. Først ut er FK Haugesund 25. januar, før Sandnes Ulf følger i starten av februar. Deretter blir det treningskamper mot Viking, EIK, Bryne, Madla og Sola.

– Vi har lagt opp til ganske mange treningskamper, med god og variert motstand. Alle kommer nok ikke til å spille alle kampene, og vi vil nok teste ut forskjellige formasjoner og taktiske vrier i løpet av kampene, før vi spisser det til inn mot seriestart, forteller trener Morten Jensen.

