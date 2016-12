Slik skal de lokale klubbene løftes før Regionsligaen

Rogalandsavis

Vi stilte trenerne i de lokale klubbene følgende spørsmål foran møtet med den nye Regionsligaen i 2017:

1. Hvilke grep tar dere foran møtet med regionsligaen?

2. Har dere spillere på proffkontrakter?

3. Hvor ser dere etter forsterkninger?

4. Hvor fornøyde er dere med hva dere har fått inn?

5. Hvilke tanker gjør du deg om terminlisten?

Arturo Cleveland, Sola:

1. – Defensiv organisasjon må settes og vi må også jobbe med en god plan offensivt i vinter.

2. – Nei. Sola er i en posisjon hvor klubben må bygges opp igjen økonomisk. Vi må lokke med et godt treningstilbud.

3. – Vi har fortsatt noen spillere fra årets sesong i tenkeboksen og ønsker helst unge, sultne og treningsvillige spillere. Så bør vi finne en robust erstatter for Tom Erik Maldal, som legger opp, på midtbanen.

4. – Veldig godt fornøyd. To av de tre fra RIL er egentlig fra Sola. Kittinan Kaeophu er Sola-gutt.

5. – Vi møter Tommy Svindal Larsen og opprykksfavoritt Pors i seriestarten. Spennende! Så gleder jeg meg spesielt til Madla i tredje kamp.

Kristian Sørli, Brodd:

1. – Det viktigste er en bedre treningshverdag. Vi bygger videre på det vi har startet og utvikler kulturen. Så blir det flere ressurser rundt laget. Blant annet videoanalyse og mulighet for flere treninger for de beste. 2016 var OK, men alt må bli bedre i 2017. Også jeg – på planlegging og analyse.

2. – Det er uaktuelt for Brodd. Da må vi gjøre klubben så attraktiv som mulig på andre måter. Vi må trekke spillere på seriøst opplegg og kanskje hjelpe med jobb eller leilighet om det er mulig. Noe vi gjør er nok rett, for jeg synes å se at vi alt er mer attraktive.

3. – Vi har alt hentet fem og ikke mistet noen. I utgangspunktet har vi nok spillere, men vi er alltid åpne for folk som kan forsterke oss. Nå er vi et alternativ for spillere fra klubber som RIL og Ålgård. De som gir seg i Viking og Ulf kan også være interesserte. Jeg vil ha seriøse og treningsvillige spillere, men er opptatt av at alle som bidro i år skal få muligheten videre.

4. – Ekstremt godt fornøyd. De går rett inn på laget eller er i nærheten nivåmessig. I år hadde vi en god startellever, men nå er konkurransen en annen. Det savnet jeg.

5. – Den var ikke overraskende. Vi møter alle borte og alle hjemme. Spennende med opprykksfavoritt Fløy borte i åpningen. Vi har ingenting å tape. I fjor så vi at vi behøvde litt tid til å komme i gang, men at ingen slo oss da vi fikk satt spillestilen. Det kan kanskje bli litt likt med mange nye inn i år.

Lasse Ihle, Madla:

1. – Vi skal fokusere på treningshverdagen, og sørge for å ha mest mulig kvalitet på treningene våre. Ellers skal vi ikke forandre så mye på det som fungerte i fjor. Det blir litt mer mengdetrening, da vi i fjor hadde tre treninger. Nå blir det i hvert fall fire treninger i uka, og fem da med kampdagen.

2. – Vi har kun amatørkontrakter i Madla, og slik vil det fortsette. Spillerne får det de alltid har fått i forhold til skopakke og treningsutstyr fra klubben. Det er sånn Madla fungerer, og jeg synes det er sunt. Vi spiller tross alt i tredjedivisjon.

3. – Vi kommer ikke til å se etter forsterkninger med det første. Først må vi se an troppen når vi starter opp med treninger på nyåret i januar og februar, og evaluere troppen og de spillerne vi har når vi ser dem i aksjon. I tillegg spørs det litt på stegene de yngste spillerne i troppen tar. Nå har vi en 26-27 mann i troppen, og planen er å ha en endelig tropp klar i slutten av februar som teller 22 mann pluss/minus.

4. – Jeg er fornøyd med de to spillerne vi har hentet til nå, og føler vi har en solid tropp.

5. – Terminlisten er interessant, da vi starter borte mot et ungt Halsen-lag. Foreløpig vet vi ikke så mye om dem, men vi kommer ikke til å ta lett på noen av lagene i divisjonen. Vi vil også gjøre en god del mer research før kampene, og vi tre i trenerapparatet kommer til å gå på flere kamper og se mer fotball for å bli bedre rustet til å møte våre motstandere. Vi jobber også med å få til en del dato-endringer, da vi ønsker mange hverdagskamper mot de lokale lagene. Jeg håper på stor blest om divisjonen og vår avdeling, og det tror jeg blir bedre av at kampene spilles torsdag og fredag i stedet for i helgene.

Øystein Elvestad, Lura:

1. – Det første grepet vi gjorde var å få med de spillerne som allerede var i klubben fra før. Det har vi klart, og da var grep nummer to å stille større krav til både de nye og etablerte spillerne om hva som kreves av dem foran den nye sesongen. Vi krever at de skal prioritere Lura i større grad, da det ikke nytter å trene en eller to ganger i uken for å hevde seg på det nivået her.

2. – Vi kommer aldri til å gi lønn til spillerne i Lura. Det har vi ikke økonomi til, men ved å gi spillerne våre et mer attraktivt tilbud, tror vi at vi vil få mer igjen. Det innebærer at klubben skal delfinansiere oppholdet på treningsleir og gi spillerne treningsutstyr og fotballsko, noe vi ikke har gjort før i Lura. Ved å legge forholdene bedre til rette for spillerne, krever vi å få mer tilbake i retur i form av prioriteringer, lojalitet og innsats for å holde oss i divisjonen.

3. – Per i dag er vi 22 mann i troppen, med et par usikre spillere. Jeg ønsker meg en tropp på 25 mann, og det betyr at jeg er på jakt etter 2-3 spillere til. Det gjør vi fordi vi vet at det blir belastninger på troppen i form av reising, og at fotballferien i år bare blir på to-tre uker. Det passer ikke for alle spillerne i laget, og for å ta høyde for det må vi ha en bredde i laget som også har høy kvalitet. Det nytter ikke å ha 12-13 gode spillere, da du i denne ligaen må ha nærmere 20 spillere slik at kvaliteten ikke går ned uansett om du må rotere en del på laget. Jeg skulle gjerne hentet en allsidig back til, og en midtbanespiller som kan spille i de fleste posisjoner på midten. Men de må være rette typer, med treningsiver og ambisjonene som resten av troppen har.

4. – Jeg er veldig positiv til de vi har fått inn til nå. De er alle rett i alder, og samtlige er spillere som har ambisjoner om å spille på et høyere nivå enn Regionsligaen. Det er spillere som har lyst til å satse på fotball, og vår jobb er å legge til rette for at de skal få ut det nivået de har inne. Det gjør vi blant annet gjennom ekstratreninger på lørdager der vi spesifikt vil jobbe med rollene deres på banen, for å gjøre dem bedre forberedt på å spille på et høyere nivå. Alle de nye spillerne har vært med på alle treninger i desember som er en frivillig måned, og har hevet troppen og treningshverdagen kraftig.

5. – Vi starter med en tur borte mot Start 2. Det er en tøff kamp, men samtidig en veldig kjekk kamp å spille.

Vi ser at det kan bli en utfordring med bare tre ukers pause om sommeren, men det samme vil gjelde alle klubber. Vi gleder oss til mange kjekke lokaloppgjør, og spesielt til kampene mot Sandnes Ulf 2 og håper på mange publikumsfester på Lura også neste sesong.

NB: Sandnes Ulf 2 og Viking 2 spiller også i denne divisjonen, men av naturlige grunner har vi ikke valgt å ta med de i denne saken.

