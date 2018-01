«Politiet vant 'tour de bandits'!»

Rogalandsavis

1. nyttårsdag tok politiet i Sør-Vest politidistrikt utradisjonelle metoder i bruk da de fikk melding om to menn som oppførte seg mistenkelig på et gårdsrom i Hafrsfjord. Det var gårdseieren som varslet politiet, og han fortalte at mennene stakk av på sykkel da han forsøkte å kontakte dem.

Historien som følger la politiet ut på Facebook-siden sin i dag:

«Politiet sendte flere patruljer til adressen og området for å finne mennene. Bakgrunnen var at det i Stavanger og Sola kommune den siste tiden har vær en del innbrudd og grove tyverier.

Da patruljene reiste ut fra politistasjonene i Stavanger og Sandnes tok én av politibetjentene med seg en sykkel i bilen. Dette var en sykkel han fant blant hittegodset på veien ut til bilen, og han demonterte den kjapt for å få den inn i bilen.

– Jeg måtte bare ta den første og beste sykkelen jeg så, sier politibetjenten.

Han tok med seg sykkelen fordi de to mistenkte hadde stukket av på sykkel, samt at vitneobservasjoner beskriver gjerningspersoner som sykler fra åsted etter tidligere innbrudd i området.

Ble et basketak

Etter at patruljene har lett etter de mistenkte en stund, så plutselig politibetjenten på sykkelen en mann som kom syklende på en hvit sykkel like med Rogaland rideklubb, i rundkjøringen ved Madlaveien/Nesbuveien/Diagonalen. Mannen passet til beskrivelsen fra tidligere, og bildet som vitne hadde tatt av dem. Politibetjenten ga på for å ta ham igjen. I det han nådde gangfeltet kom det én mann til på sykkel. Også han passet til beskrivelsen. Politibetjenten prøvde å stoppe dem ved gangfeltet, men lyktes ikke. Han svingte da rundt og trødde på etter dem. De to mistenkte trødde også godt på, og viste ingen tegn til å stanse.



Etter cirka en kilometer fikk politibetjenten på sykkel hjelp fra en patrulje i bil. Den ene mistenkte ble pågrepet. Den andre mistenkte har kastet fra seg sykkelen og gjemt seg. Da politibetjenten på sykkelen så ham, la han på sprang over et gjerde og inn på et jorde. Politibetjenten løp etter, og klarte å ta ham igjen. Det ble et basketak, og til slutt klarte politibetjenten å sette håndjern på den mistenkte.

«Politiet vant 'tour de bandits'!»

Begge de to mennene hadde ryggsekker med gull på seg da de ble pågrepet av politiet. De er siktet for grovt heleri og grove tyverier fra privatboliger, og sitter nå i arresten.»

På Facebook høster nå politiet ros for sykkeljakten. «Bra jobba, jeg fikk nesten Pacific Blue assosiasjoner her», er det én som skriver i kommentarfeltet. Og: «Politiet vant 'tour de bandits'!»