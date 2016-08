Slike Moa-mål skaper feber i Vålerenga

Oslofotball

Vålerenga var effektive, men denne kvelden var de også kyniske da de måtte. Men først og fremst handlet kvelden om Moa Abdellaoue, som nå er i full gang med gjenreisningen av seg selv som landets beste avslutter. Og da er veien kort til landslaget. Han kan få innkallingen allerede søndag kveld.

Siste angrep før pause: Henrik Kjelsrud Johansens skudd må keeper gi retur på, den ballen må Moa ta i mot med ryggen mot mål og da gjør han det han stadig har gjort på treningsfeltet: Leverer er kontrollert brassespatk rett i mål.

Kjempet seg først

Etter 64 minutter skjer det igjen. En kvalitetskontring med en avslutning i toppklasse. Det harde innlegget kommer fra Simen Juklerød, Moa kjemper seg foran både Odd-forsvareren og keeper og vipper ballen i mål.

Da var det paradoksalt at Moa satte sin egentig aller største sjanse over. Da han ble frispilt rettvendt mot mål, og uten forstyrrende forsvarsspillere rundt seg, kunne han plassert inn sin tredje scoring. Men da blåste han den over.

Vålerenga styrte hele showet før pause, men Odd satte inn Jone Samuelsen og fikk mer rytme etter hvilen. Samtidig la Vålerenga seg bevisst lavere. Men Odds scoring var ren flaks. Espen Ruud traff muren (Jonatan Tollaas Nation), ballen endret retning og trillet inn midt i mål. Flipperspill-mål som man ikke kan forsvare seg mot.

Nytt stopperpar

Ut over dette hadde VIFs nye midtstopperpar god kontroll. Tollaas Nation og Markus Nakkim spilte sammen fra start, sistnevnte løste oppgavene slik en ung og lovende midtstopper skal, ved å spille på de enkle og sikre løsningene. Odd var nære, men Fredrik Nordkvelles skudd endte i stanga. I vår sjansetelling endte vi på 7-7 og da var det greit nok at laget i flytsonen fikk med seg alle poengene.

Vålerenga har nå sju strake uten tap og har tatt 17 poeng på disse kampene. Det gjør noe med en spillergruppe. Da er det verdt å nevne at det bare er ti poeng opp til den sølvplassen som Odd fortsatt ligger på. For de to lagene som skulle jage Rosenborg, Odd og Strømsgodset, har sluttet å vinne.

Vålerenga opplevde en august måned stikk motsatt fra i fjor og prestasjonen blir enda større når man ser lista over folk som ikke deltok i Skien: Kjetil Wæhler, Simon Larsen, Daniel Fredheim Holm, Sander Berge, Vajebah Sakor...Og nå er også Manchester City-lånet Ernest Agyiri snart klar også. Nå er det snaut to ukers pause til Strømsgodset kommer til Ullevaal. Hvem skal spille da? Det eneste sikre er at Ghays Zahid er dirigenten og Moa Abdellaoue avslutteren.

KAMPFAKTA

Odd – Vålerenga 1-2 (0-1)

Skagerak arena: 9135 tilskuere

Mål: 0-1 Mohammed Abdellaoue (45), 1-1 Espen Ruud (46), 1-2 Abdellaoue (64).

Dommer: Svein-Erik Edvartsen.

Gult kort: Magnus Lekven, Mohammed Abdellaoue, Vålerenga, Olivier Occéan, Odd.

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Steffen Hagen, Lars-Kristian Eriksen, Thomas Grøgaard – Fredrik Nordkvelle, Fredrik Oldrup Jensen (Joakim Våge Nilsen fra 68.), Bentley – Riku Riski (Jone Samuelsen fra 46.), Olivier Occéan, Rafik Zekhnini.

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Rasmus Lindkvist – Magnus Lekven (Rino Falk Larsen fra 85.), Christian Grindheim – Henrik Kjelsrud Johansen (Herman Stengel fra 65.), Ghayas Zahid, Simen Juklerød – Mohammed Abdellaoue (Thomas Elsebutangen fra 89.).