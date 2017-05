VIFs cup-trøbbel: Stol på Stengel

Oslo

LYSTLUNDEN (Dagsavisen): Det var nesten så vi syntes synd på Ørns lille Alex Krawiec. Alene med det åpne VIF-målet skled ballen av foten da han kunne utligne Vålerengas ledelse i første ekstraomgang. Men til fortvilelse for tapre lagkamerater og publikum ble en ny cupsensasjon skuslet bort. For Vålerenga inviterte dem inn gang på gang. Til og med i ekstraomgangene da 3. divisjonslaget var best. Men Ørn Horten var for beskjedne.

Da ble det med Herman Stengels vakre frispark etter 99 minutter. VIF skulle riktignok hatt straffe da Christian Borchrevink ble felt langt innenfor, men frispark på 16 meter-streken er heller ikke å forakte. Og Stengel plasserte ballen hardt oppe i hjørnet bak banens beste spiller, Ørn-keeper Jorge Vieira.

Likevel avsluttet Ørn kampen best. Ikke så rart Ronny Deila nærmest var rasende over det han så.

Byttet hele laget

Ronny Deila byttet ut ni av ti utespillere fra kampen mot Rosenborg. Slike endringer ville jo alle lag merke. Ved siden av keeper Marcus Sandberg var Enar Jääger den eneste som var i startelleveren på Ullevaal.

Herman Stengel kunne vært det, i stedet tok han kommandoen mot det tradisjonsrike 3. divisjonslaget fra Horten.

Det var ikke samme intensitet som mot Rosenborg, men VIF kunne og burde punktert denne kampen etter et kvarter. Da hadde Chidera Ejuke bommet på åpent mål fra fem meter og Henrik Kjelsrud Johansen gjort det på skudd og heading fra omtrent samme hold.

For her handlet det om å se hvilken bredde Vålerenga har i stallen og om det var nok til å levere en akseptabel prestasjon. Mye var akseptabelt, men null mål til pause var selvsagt frustrerende.

To fester på rad

Ørn Horten hadde fest her for en uke siden da de slo Sandefjord 3-1 og det virket som de færreste hadde tro på at det skulle gjenta seg. Men i dette spillet vet man som kjent aldri.

Og etter at de holdt nullen før pause, pøste de på med ny energi. Og hadde Torgeir Fredriksen hatt litt mer ro i avslutningen hadde laget tatt ledelsen rett etter pause. Fra kanten av femmeteren satte han ballen over mål i stedet for i. Akkurat den glemmer han ikke med det første. Det var kanskje hans siste sjanse til å score mot VIF? For i ekstraomgangen gikk forsøket hans i tverrliggeren!

Da tida gikk måtte jo Ronny Deila finne på noe. Bård Finne kom inn tidlig etter pause og en halvtime før slutt kom Christian Grindheim på. Flere endringer kunne ikke gjøres ettersom Enar Jääger måtte ut med skade før pause da Jonatan Tollås Nation kom inn.

Dermed var premissene gitt. De elleve som nå var på banen måtte avgjøre dette i regnbygene i den glade kystbyen.

Store sjanser for Ørn

Og Bård Finne burde selvsagt gjort det på en sjelden VIF-kontring da han kom alene med keeper.

Han satte ballen høyt, men Ørns portugisiske keeper Jorge Vieira (ikke noe pirkete fotballnavn) hang med denne gangen også og etter denne redningen kunne han enkelt kåres til banens beste.

Eller kanskje Ørns innbytter Alex Krawiec skulle bli mannen? Han kom inn mot Sandefjord og scoret og var centimetre å gjøre det igjen. Den lille teknikeren dro seg forbi alle i feltet, men plasserte ballen hårfint utenfor bortre stolpe. Der og da kunne han blitt matchvinner.

I kamp etter kamp har Henrik Kjelsrud Johansen kjempet for å komme på scoringslista. To minutter før slutt fikk han endelig et rent treff, men hva skjedde da? Et VIF-bein kom i veien!

Først da det ble ekstraomganger tok det litt fyr på tribunen. Dette var noe å tro på. Og etter Christian Borchrevinks gavepakke av bakover-pasning kom altså denne Krawiec alene med det åpne målet. Fikk han sove i natt?

Det gjorde vel Ronny Deila. Til slutt.

Nei. 3. divisjonslag er ikke noe for Vålerenga. Og nå blir det vel ikke flere i år.

PS. Sist Vålerenga dro fra Lystlunden med cupseier var i 2008. Den gang ble det 5-0 og til slutt seier i cupfinalen. Bare så det er nevnt. Men denne utgaven så ikke ut som noen cupfinalist.

KAMPFAKTA

Ørn Horten – Vålerenga 0-1 (0-0) e.o.

Lystlunden: 2241 tilskuere.

Mål: 0-1 Herman Stengel (100).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Adnan Hadžic, Ørn Horten, Henrik Kjelsrud Johansen, Vålerenga.

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg – Christian Borchgrevink, Markus Nakkim, Enar Jääger (Jonatan Tollås Nation fra 37.), Ivan Näsberg – Herman Stengel, Abdi Ibrahim, Daniel Berntsen (Christian Grindheim fra 67.) – Ernest Agyiri, Henrik Kjelsrud Johansen, Chidera Ejuke (Bård Finne fra 59.).

Øvrige resultater:

Florø – Sogndal 2-1, Fløya – Tromsø 1-3, Kjelsås – Aalesund 0-1, Kongsvinger – Sarpsborg 0-4, Levanger – Rosenborg 2-4, Nest-Sotra – Brann 0-2, Ranheim – Kristiansund 0-2, Ull/Kisa – Lillestrøm 2-4, Bodø/Glimt – Elverum 2-2 e.o. (straffer 6-7), Egersund – Haugesund 1-2 e.o., Notodden – Stabæk 1-4 e.o., Fløy – Odd 0-3.

Spilles torsdag: KFUM Oslo – Molde, Mjøndalen – Strømsgodset.

Utsatt: Jerv – Åsane (ny dato ikke bestemt).