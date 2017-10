Oslo

Hvordan ville du reagert om telefonen din tok et bilde av deg du tvitret? Helt på eget initiativ. Det er akkurat det en en mann i Oslo opplever. Mannen har en Huawei Mediapad som han har kjøpt ny i en nettbutikk. Men det er ikke alle tvittermeldingene hans som utløser kameraet. Det er kun når han reagerer på en melding fra den amerikanske presidenten. Mannen er ofte kritisk til Donald Trump, og har opplevd det som ubehagelig og uforståelig at mobilkameraet utløses automatisk, og han føler seg overvåket. Den uforklarlige kameraklikkingen skjer kun i appen han har kjøpt i Google Play og ikke når han tvitrer på twitter.com.

– Høres ut som en «urban myth»

Torgeir Waterhouse hos IKT Norge, som er ekspert på blant annet overvåking på nett, er overrasket og forteller at slike historier har gått sin rundgang på nettet en stund, men de har vært vanskelige å få bekreftet. Nå er den altså filmet.

– Dette høres umiddelbart ut som en «urban myth». Jeg har hørt om det før, men aldri sett at det faktisk foregår. Dette har alle kjente trekk ved en vandrehistorie sier Waterhouse som anbefaler å anmelde dette til politiet.

– Da kommer det også fram i statistikken og synliggjør at slike angrep forekommer, sier Waterhouse.

Donald Trump

Eieren kjøpte ny mobiltelefon, en Huawei mediapad T3 7.0. Det tok en stund før han oppdaget at kameraet ble utløst, uten at han selv fotograferte og kun da han tvitret Donald Trump. Bildet er derimot ikke å finne noe sted på telefonen.

– Jeg har satt en teipbit over linsen, sier eieren av telefonen.

Om han derimot svarer på andre Twitter-tråder utløses ikke kameraet, noe Dagsavisen testet ved å svare på en tweet hos en annen bruker.

Brukeren hadde Twitter-navnet @AllahsGood, som nå er byttet ut. Eieren av telefonen ønsker å være anonym.

Hos Hackeriet, et hackerspace hvor entusiaster møtes for å leke med teknologi, arbeide med prosjekter og lære av hverandre, får vi tips.

– Jeg har ingen statistikk på hvor ofte dette forekommer. Men hvor bildene havner, kan du finne ut ved å dekompilere applikasjonen, men muligens havner de på en anonym server et sted. Det blir antakeligvis mye detektivarbeid skal man lykkes med å spore noe sånt, sier Alex ved Hackeriet.

Trump og USA

– Men hvem kan ha gjort noe sånt? Og er det mulig å tro at Trump eller USA står bak?

– Det er selvsagt mulig det er USA, men det er like mulig det er hvem som helst andre, sier Alex, som råder eieren av telefonen til å gjøre en komplett reinstallasjon.

Waterhouse i IKT Norge påpeker at det i så fall er viktig å følge med om det kommer tilbake på noe vis.

– Da er det noen som kan være interessert i han, og hva han driver med. Dersom noe fremstår som rart må man se seg rundt og stille spørsmål. Dette viser viktigheten av at vi er bevisste hele kjeden når vi tar i bruk ny teknologi, sånn at vi vet hva som foregår, sier Waterhouse.

Dagsavisen har vært i kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet som ikke har hørt om dette tilfellet og heller ikke har noe mer informasjon.



English version



How would you react if your cameraphone took a picture of you every time you tweeted Donald Trump? That is what an man in Oslo, Norway is experiencing on his new phone, a Huawei mediapad T3 7.0.

– This sounds like an urban myth. I have heard and read about it, but never seen it. This has all the trademarks of an urban myth, says Internet and IT expert Torgeir Waterhouse at IKT Norge.

His advice is to report it to the police.

The owner is using a bit of tape to cover the lens.

But who could be behind something like this? Trump? The USA?

– It could be the USA of course, but it could also be anyone, says Alex, a hacker expert at Hackeriet in Oslo. Waterhouse at IKT Norge advices the owner to reinstall the phone’s operating system. But he should keep an eye on it in case it happens again.

– That would mean that someone is taking an interest in who he is and what he does, says Waterhouse.

Se video of the mobile camera going off here: