Vålerenga kan vinne internasjonal pris

Oslo

Vålerenga mot rasisme er nominert til ECA Award 2016 for beste samfunnsprosjekt.

Prisen det kjempes om heter "årets samfunnsprosjekt", der klubber som tar et sosialt ansvar utenom fotballbanen blir belønnet. Vålerengas prosjekt mot rasisme fylte i år 20 år og har fått stor oppmerksomhet gjennom arrangementet Fargerik Fotball. I ¨år var statsminister Erna Solberg gjest ved åpningen.

Det er organisasjonen European Club Association som står bak prisen, som er basert på innsendte prosjekter. Nå er det ti i finalen og Vålerenga konkurrerer mot følgende:

AC Milan (Italia), PSV Eindhoven og Vitesse (Nederland), Gent (Belgia), Aberdeen (Skottland), PAOK (Hellas), Schalke 04 (Tyskland), Villareal (Spania) og Paris Saint-Germain (Frankrike).

Vålerenga har vokst til å bli den største klubben i Norge på sosiale prosjekter, og i dag jobber fire ansatte og mange frivillige for å gjøre Oslo til en bedre by å bo i.

Kriteriene for å bli nominert til denne prisen er at prosjektet må være klubbdrevet, ta tak i spesifikke samfunnsmessige utfordringer og være et gode for lokalsamfunnet. I tillegg skal også prosjektet være mulig for andre å gjennomføre, uavhengig av størrelsen på klubb eller organisasjon, skriver Vålerenga på deres hjemmeside.

Det var totalt 48 prosjekter som ble vudert og nå er Vålerenga blant de gjenværende ti. Vinneren kåres kommende mandag, 5. september i Sveits.

Beskivelsen av de ti prosjektene som er nominert, ligger her: ECA Awards