Oslo

– Jeg tror mange ungdommer godtar i større og større grad at de overvåkes på ulike arenaer. Om det er på datamaskinen, mobiltelefonen eller av kameraer i det offentlige rom. Det er en utvikling jeg tenker er skummel, sa elevrådsleder ved Nydalen videregående skole, Audun Bakke Jensen til Dagsavisen i september i fjor.

Se hvilke skoler som overvåkes og hva rektorene sier: Liste over skoler med overvåkningskameraer

Godtar

– Jeg tror mange ungdommer godtar i større og større grad at de overvåkes på ulike arenaer. Om det er på datamaskinen, mobiltelefonen eller av kameraer i det offentlige rom. Det er en utvikling jeg tenker er skummel, sier elevrådsleder ved Nydalen videregående skole, Audun Bakke Jensen.Nydalen videregående nord i Oslo huser til daglig 950 elever, og ligger flott til i den gamle fabrikkbydelen ved Akerselvas bredd. Da skolen sto ferdig i 2011 skulle den bli en av byens prestisjeskoler, og står som et imponerende praktbygg mellom departementer, medieselskaper, restauranter og kontorer.

Datatilsynet advarer: Frykter Dagsavisen kun har funnet toppen av isfjellet

Strengt regelverk

Da Venstre stilte spørsmål om kameraovervåking på skoler i Oslo, svarte byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) at kameraovervåking kun skal skje utenfor skoletid, og at Oslo kommune har et strengt regelverk, skriver Aftenposten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Men da Utdanningsetaten undersøkte om skolene fulgte regelverket, viste det seg at 12 osloskoler filmet elever i skoletiden. Totalt er det 33 skoler som har overvåkingskameraer, men de vil ikke fortelle hvilke skoler det gjelder.

Dagsavisens liste over skoler med overvåkningskameraer

Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten kan ikke utelukke at opptakene er blitt brukt til noe, men han forsikrer om at skolene nå følger retningslinjene.

– Opptakene er oppbevart trygt, og det er ingenting som er kommet på avveie. Skolene har retningslinjer og har selv håndtert kamerabruken. Jeg kan dermed ikke kommentere dette i detalj, sier Hovdhaugen til Aftenposten.