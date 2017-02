Pollen, veps og snøfrie akebakker

Oslo

Av Hilde Unosen og David Stenerud

Se interaktiv grafikk av været i januar nederst i saken!

Akebakken i barnehagen Ragnas Hage på Torshov er stengt av med røde og hvite sperrebånd. Sandkassa er fryst til is. Skiskolen for 4-åringene er avlyst.

– Det er ganske stusslig, sier Susanne Mathiesen, pedagogisk leder på småbarnsavdelingen.

– Nå går vi og venter på å arrangere Polardagen, en aktivitetsdag med blant annet snøløype. I fjor ble den avlyst, og det ser dårlig ut i år også.

Barnehagen, som ligger i en skråning perfekt for lange aketurer, har gått til innkjøp av en snøkanon, men foreløpig har også den stått ubrukt i hele vinter. Det har ikke vært kaldt nok. I påvente av langvarig kulde og snø, sklir ungene rundt på isen.

Filippa Lilleaasen, Ada Gjerde, Selma Haug-Sannes og Balder Follestad Kristiansen savner snøen. Utsiktene for barnlige vinterdrømmer som snøhuler, snøengler, snøballkrig og snømenn er ganske dårlige.

– Hvorfor kommer det ikke noe snø, da?

Det har ikke Balder noe svar på, men Selma har en klar idé.

– Det er Jesus som lager snøen, og nå har han slutta. Kanskje han er litt sliten.

– Hva gjør dere når det ikke er snø?

– Da husker vi, eller er på sjørøverskipet, sier Ada.

– Eller vi er i trusa inne! Og kommer det snø da, hopper vi bare ut av vinduet, legger Selma til.

Hun synes spesielt det er en ting som er veldig dumt med den manglende snøen.

– For da kan ikke guttene kaste snøball på oss, og det synes vi er så gøy, sier Selma.

– Jeg og Filippa var på lag, og vi måtte bare løpe vekk!

– Husker du det, Balder? Selma snur seg entusiastisk mot fire år gamle Balder, som ligger halvveis under bordet.

– Jeg liker best å kaste på pappaen min, jeg…

Pollenvarsel

Barnehageungene er ikke de eneste som kan fortvile. Denne uka kom meldingen om at pollensesongen allerede er i gang. Det var fortsatt januar da beskjeden kom. Aldri før i pollenvarslingens historie er det funnet pollen i pollenfellene så tidlig som nå, slo Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) fast i en pressemelding. Det er nemlig funnet pollen fra or ved pollenstasjonene på Kjevik utenfor Kristiansand, skriver forbundet.

– Akkurat nå er det jo ikke så vårlig, men det har vært mildt og lite snø i vinter, og det er nok grunnen til at pollenet har kommet så tidlig, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til Dagsavisen.

Forvirret veps

Vårtegnene i Sør-Norge begrenser seg ikke til snømangel og pollen. Mandag fant Aslak Borgersrud fra Vålerenga en veps på kjøkkenet sitt, og spurte på Facebook: «Hva er dette og hva gjør den på kjøkkenet mitt i januar? Noen forslag?»

Borgersrud fikk ingen fornuftige svar, men det finnes eksperter å spørre, også om veps.

– Det er et vårtegn, dette. Det er en vepsedronning han har funnet, det er bare de som overvintrer etter å ha blitt klekket på høsten, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ødegaard forteller at det er svært tidlig med veps i januar, og at dronningen ikke vil ha noen mulighet til å få etablert seg og greie seg ute nå.

– Det er ofte at de overvintrer på loft og andre steder i tilknytning til boliger, og det er ikke uvanlig at de første vepsene kommer svært tidlig, spesielt om det er et rom som ikke er oppvarmet til vanlig og som blir det.

Insektforskeren sier samtidig at den milde vinteren kan ha spilt inn.

– Det er vanskelig si, men det er ikke unormalt at vepsen kommer når det er lange mildværsperioder hvor sola varmer, så kan det ha en sammenheng.

Ingen vinter i sikte

– Det er klart de blir litt forvirret av de vårlige tendensene, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen om naturens altfor tidlige pollen- og vepseintroduksjon.

Hun har lite håp å bidra med til dem som savner snøfonner og akeføre.

– Det jo grått og under null flere steder på Østlandet nå, og ikke så veldig vårlig, men det blir mildere igjen den nærmeste uka, og det blir ikke mye nedbør. Det er ingen vinterkulde i sikte.

Det har vært svært mildt mange steder i Sør-Norge denne vinteren, og på Ørland i Sør-Trøndelag meldte NRK forrige uke om at roser har blomstret.

Aftenposten meldte forrige uke at skisesongen i Nordmarka er blitt en måned kortere på 30 år. Vel så urovekkende er at temperaturen i hovedstaden vinterstid har økt med 2,6 grader siden 1957, ifølge Meteorologisk institutt.

– Blir det ikke vinter i Oslo i år?

– Vi kan ikke avlyse vinteren 1. februar, men akkurat den perioden vi er i nå er ikke særlig vinterlig, sier statsmeteorolog Pedersen.

