Planlegger 56 nye bomstasjoner i Oslo

Oslo

Det er NAF-bladet Motor som i en større artikkel denne uka kan avsløre hva som er planene for bomringen rundt hovedstaden.

Tredobbelt antall bommer

Allerede fra 1. oktober øker prisene per passering: I dag betaler alle biler unntatt nullutslippskjøretøy 34 kroner, mens det fra høsten vil det koste 43 kroner for bensinbiler utenfor rushtiden, og 53 kroner i rushtiden (klokka 06.30 til 09 og fra 15 til 17). For dieselbiler blir takstene henholdsvis 48 og 58 kroner. Prisene gjelder for biler under 3,5 tonn. For tyngre biler vil passeringene koste mellom 100 og 190 kroner.

Men ifølge Motor kommer trolig det virkelig store bomsjokket senvinteren 2019. Da får Oslo 56 nye bomstasjoner, slik at totaltallet blir 85.

Etter det Dagsavisen erfarer medfører magasinets opplysningene riktighet. Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 er i samtaler nå, og den 23. mai blir de trolig enige om dette. Så skal det etter planen vedtas i bystyret og i Akershus til høsten. I utvalget sitter Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo.

Slik det ser ut nå, ligger det an til å bli totalt opp mot 20 bommer på kommunegrensene mot Romerike, Follo og Bærum, og det blir cirka 38 nye bommer langs Ring 2, samt ved Bygdøy, Fornebu og på nye bompengearmer som strekker seg ut fra Ring 2. I tillegg kommer altså dagens 29 bomstasjoner.

Vil fange opp 50% flere

Bakgrunnn for at det skal settes opp langt flere bommer, er myndighetenes ønske om å avgiftsbelegge flere bilreiser i Oslo.

I dag er det bare i halvparten av kjøreturene at bilene passerer bomringen, og myndighetene ønsker å fange opp flere. Med de nye bomstasjonene vil man, ifølge beregninger Vegvesenet har gjort, måtte betale bompenger når man bruker bilen i tre av fire tilfeller, skriver Motor.

En liten påminnelse helt til sist: Det er 20 prosent rabatt for de med bombrikke, og det gjelder i dag det store flertallet av de som passerer bomringen.