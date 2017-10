Oslo

KOMMENTAR

Ronny Deila har en fortid bak seg også som midtstopper i Viking og denne søndagen var han nok glad han ikke hadde jobben der. For hver gang Vålerega kom før pause, ble det scoring. Og da Simen Juklerød hamret inn sitt andre for kvelden, rykket VIF opp i klassen blant de mestscorende i Eliteserien. Nå er det bare Rosenborg, Molde og Brann som har scoret flere enn VIFs 43 mål.

I løpet av halvannen uke har Vålerenga opplevd en sportslig revolusjon Men den er ikke så mye mer komplisert enn at de nå får til mye av det de har øvd på i hele år. Og de fikk hjelp av et Viking-forsvar som opptrådte som markører i stedet for vikinger. Samtidig var flere av VIF-scoingene sterke prestasjoner. Som kommer av den selvtilliten ni poeng på tre kamper kan gi. Det er første gang Deila har opplevd en slik seiersrekke i VIF. 3-0, 5-1 og 7-1 var det få som så ville komme. Viking, som så ut som det nedrykksklare laget det vitterlig er, hadde ikke lest leksene før kampstart:

0-1: Når man gir Herman Stengel tid og rom på 25 meter, skyter han. Det skjønte pasningslegger Christian Grindheim da han la støttepasningen tilbake. Stengel satte også den sjuende etter kaos i Viking-forsvaret.

0-2: Simen Juklerød viste fram sin venstrefot i fjor. I år var den lenge lammet av langvarig skade og lagets sviktende selvtillit. Her banket han inn 2-0 og 3-0 og 6-1 fordi han hadde selvtillit til å prøve på det han vet han kan. Det ble tre fulltreffere. Plutselig er han likt med Zahid med fem mål på scoringstoppen. Ikke rart han ville ha matchballen etter kampen.

Resten: Så legger vi til Enar Jäägers hodestuss, og det er en grunn til at veteranen har passert 100 landskamper for Estland. Han er smart i plasseringene sine. Så tar Samuel Fridjonsson gullballen i triksing før han vipper inn kveldens femte. Var det dette de drømte om for noen uker siden?

Sist Vålerenga vant en bortekamp var 3. juni i Tromsø. Da ledet de 4-0 etter 25 minutter. Da het målscorerne Tollåas Nation, Finne, Zahid og Moa. Bare førstnevnte spilte denne søndagen. Det minner oss om hvilke faser Vålerenga har vært i gjennom denne sesongen. Og de trengte litt lenger tid på å lede med fire i Stavanger enn i Tromsø.

Nå er Vålerenga på den berømmelige sjuendeplassen på tabellen de kjenner litt for godt. Men de kan om ikke annet forlenge den høstfesten de er midt inne i ved å underholde alle som vil se på. Om en uke kommer sølvjagende Molde til Vålerengas nye arena. Det er bare å glede seg til å se Norges mest scoringshungrige lag akkurat nå fortsette moroa.

Eneste minus for VIF denne kvelden var at kaptein Christian Grimdheim måtte gå av før en halvtime var spilt. Han har skjør muskulatur og nå var det en lårmuskel som plaget ham. Men skader har dette mannskapet lært seg å leve med.

PS. Dette var Vikings største tap på hjemmebane noensinne. Laget er i praksis klare for nedrykk. De har ikke spilt i divisjonen under siden 1988. Vikingtreneren Ian Burchnall følte seg ydmyket. Og det var Vålerengas største borteseier i en seriekamp i moderne tid.

KAMPFAKTA

Viking – Vålerenga 1-7 (0-4)

Viking stadion: 7760 tilskuere

Mål: 0-1 Herman Stengel (11), 0-2 Simen Juklerød (15), 0-3 Enar Jääger (28), 0-4 Juklerød (35), 0-5 Samuel Kari Fridjonsson (54), 1-5 Andreas Nordvik (74), 1-6 Juklerød (78), 1-7 Stengel (84).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: André Danielsen, Ross Jenkins, Kristoffer Haugen, Viking, Herman Stengel, Vålerenga.

Rødt kort: André Danielsen (86, to gule), Viking.

Lagene:

Viking (4-4-2): Amund Wichne – Claes Kronberg, Andreas Nordvik, Rasmus Martinsen, Kristoffer Haugen – Julian Ryerson, André Danielsen, Steffen Ernemann (Ross Jenkins fra 46.), Zymer Bytyqi (Fredrik Torsteinbø fra 73.) – Mathias Bringaker (George William Green fra 46.), Tommy Høiland.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Herman Stengel, Magnus Lekven (Daniel Berntsen fra 66.) – Simen Juklerød, Christian Grindheim (Samuel Kari Fridjonsson fra 26.), Chidera Ejuke – Henrik Kjelsrud Johansen (Fitim Azemi fra 74.).

Øvrige resultater:

Molde – Haugesund 1-0 (1-0), Sandefjord – Strømsgodset 1-2 (0-1), Sogndal – Sarpsborg 3-3 (3-1), Stabæk – Tromsø 1-2 (0-2),

Senere kampstart: Brann – Rosenborg (20.00).

Spilt lørdag: Aalesund – Kristiansund 1-1.

Spilles mandag: Odd – Lillestrøm.