Tar tre grep på Tøyen

Oslo

Søndag fyller Tøyen-løftet fire år. Alt etter hvem du spør er det en historie om brutte løfter eller et gigantisk løft.

På et folkemøte i anledning fireårsdagen varsler beboere og frivillige i området nye krav til Oslo-politikerne. Men tirsdag kom det reviderte Oslo-budsjettet. Og nå tropper tre byråder opp på Tøyen for å skryte av de friske pengene.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester (puh!) Inga Marte Thorkildsen møtte Dagsavisen en solfylt onsdag.

Tre Tøyen-grep

Grep 1: Midlertidig flerbrukshall på Sirkustomta. Hallen har vært snakket om en stund, men i det reviderte budsjettet kommer altså pengene. I hvert fall de fire millionene som skal til for å begynne. Totalt skal hallen koste 18 millioner, pluss 4–5 millioner i drift hvert år.

– Indre by har dårligst dekning på idrettsanlegg. Gamle Oslo er tredje dårligst i byen, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Forsvinner sirkuset, da?

– I år sto sirkuset lengst nord. Jeg er ikke sikker, men tror det kanskje går å få plass til begge deler, sier hun.

– Det kan være det går ut over parkeringsplassen. Men ja, ja, sier hun, underforstått at det kan hun leve ganske greit med.



Slik blir det ikke: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Ikke rødt dekke

Grep 2: Oppussing av Tøyen Torg. Vi har sett planene ganske lenge, om det nye, røde dekket som skal dukke opp på det vi andre kaller Tøyensenteret. Nå skal det endelig skje, men rødt blir det ikke.

– Det var satt av for lite penger til å få det til tidligere, men nå har vi satt av 10 millioner, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun forteller at det blant annet skal komme nye sittegrupper, nye planter og nye inngangspartier.

– Dekket blir ikke rødt, men kanskje en lys stein, sier hun. Og hun legger til at det var Byantikvaren som ikke ville ha det røde. Så byråden er uskyldig.

Selges ikke likevel

Grep 3: Boligsosial pilot. Hagegata 30, en av bygningene på selve senteret, har tidligere vært kommunale boliger. Så bestemte bystyret seg for at det skulle selges til SIO, og bli studentboliger. Så ble bygningen for dyr for studentene, og dermed har byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bestemt seg for å bruke den til å bygge bomiljø i stedet.

– Vi vil gjenreise boligpolitikken, sier hun.

Blant grepene er det hun kaller en «leie for eie»-løsning.

– Er det mulig å gi folk med dårlig råd mulighet til å betale ned leiligheten i stedet for å betale husleie, spør hun.

De vil også vurdere å pusse opp gården, men foreløpig er det ikke satt av penger. Først må bystyrets vedtak om salg oppheves. Så skal lokalmiljøet få si sitt om bygningen.

– Mange barn bor i bomiljøer som er uakseptable for barn, sier hun.