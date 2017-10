Manglerud Star ble fradømt seier, vil heise seg mot VIF

Oslo

Manglerud Star raste etter poengtapet mot Kongsvinger torsdag og vil ta sin revansje mot Vålerenga søndag i ishockeyens eliteserie.

Etter å ha ledet 3-0 over Kongsvinger etter to perioder, slo Kongsvinger tilbake og utlignet tre sekunder før slutt. Men scoringen til Victor Zetterberg skulle vært avblåst for offside i målgården. I sudden death satte Kongsvinger 4-3 da Christoffer Larsen Berger gikk alene fra egen sone og sendte pucken opp i krysset,

– Både hoveddommer og dommersjef bekreftet etter kampen at 3-3 målet skulle vært annullert, sier M/S assistenttrener Ove Sundelius til Dagsavisen.

Utenfor åpent mål

Like før scoringen presterte MS å skyte utenfor tomt bur da hjemmelaget hadde tatt ut keeper. I en svært fartsfylt kamp i Kongsvinger ishall vant Manglerud-gutta skuddstatistikken 48-33.

Og da skal de normalt vinne kampen. Men kollapsen på slutten ga hjemmelaget en veldig energi. Og de kunne scoret på andre store sjanser.

- Det var veldig dårlig avslutning fra vår side. Sånt skal jo ikke skje, men vi føler oss dårlig behandlet av dommerne at de ikke ser situasjonen. Vi blir jo fratatt seieren vi hadde inne, sier Sundelius.

At dommerne beklaget feilet, gir ikke de grønnkledde flere poeng.

VIF gikk på smell

Vålerenga møtte veggen mot Sparta der de tapte 1-5 etter å ha ledet 1-0 i Furuset Forum.

- Vi burde ledet større etter første periode, men i de to siste periodene var Sparta klart best, sier sportssjef Espen Knutsen til klubbens tv-kanal.

Vålerenga har heist seg betydelig etter at de tapte for Manglerud Star tidlig i sesongen, men må fortsatt klare seg uten utestengte Martin Laumann Ylven. De forventer en tøff kamp i Manglerudhallen.

- Manglerud vet vi kan slå alle. Men det kan vi også når vi har flyten, sier "Shampo".

KAMPFAKTA

Eliteserien ishockey torsdag, 13. runde:

Kongsvinger – Manglerud Star 4-3 e.f. (0-3, 0-0, 3-0, 1-0) .

Kongsvingerhallen: 624 tilskuere 1. periode: 0-1 (12.17) Matthew Vanvoorhis (Sander Boroczky, Jesper Hoel), 0-2 (16.16) Hoel (Mathias Trygg), 0-3 (19.10) Jonas Berglund (Dylan Richard, Petter Lindblad). 2. periode: Ingen. 3. periode: 1-3 (40.16) Victor Zetterberg (Kalvis Ozols, Sean-Michel Sunnquist), 2-3 (51.07) Trevor Fleurent (Daniel Trnavsky, Ozols), 3-3 (59.57) Zetterberg (Mitchell Theoret, Kim Lennhammer). 4. periode: 4-3 (63.58) Christoffer Berger (Theoret, Brett Kilar). Dommer: Tommy Søstumoen, Storhamar, Lars-Arve Kronborg, Lillehammer. Utvisninger: Kongsvinger 4 x 2 min. Manglerud Star 2 x 2 min.

Vålerenga – Sparta 1-5 (1-0, 0-2, 0-3)