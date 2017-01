Krangler om ny skatehall

Oslo

Oslo får ny skatehall på Voldsløkka 12. januar. Men allerede før den tid er krangelen om hvem som får bruke det kommunale anlegget i gang. Inntil videre er det kun dem med skateboard som slipper til.

18. desember kom meldingen på Oslo Skatehalls Facebook-side. Skatehallen på Voldsløkka blir kun for utøvere på brett. Altså er det ikke plass til dem som sykler BMX, går på inline-skøyter (rulleskøyter) eller bruker scooter, også kalt sparkesykkel.

Kun skateboard

I et innlegg på Facebook skriver lederen for Oslo SkateboardForening, Petter Hatlem: «Basert på de føringer som ble lagt i prosessen som ledet til vedtak om å bevilge penger til den skatehallen som nå ser dagens lys så har kommunen og representanter for brukerne i fellesskap bestemt at hallen nå kun skal gi et tilbud til skateboardere».

Dermed var debatten i gang på Facebook: «Får håpe dere tar til fornuften. dette henger ikke på greip», skriver en blant flere som reagerer på innlegget.

Delt

Hatlem skriver på Facebook at alle fire disipliner kan bruke Skur 13 på Tjuvholmen. «I SKUR 13 har vi fra dag 1 kunnet inkludere scoot, inlines, BMX med flere – det kan vi dessverre ikke i Oslo skatehall. Det er mulig at vi etter en prøveperiode også kan inkludere flere brukergrupper der, men vi håper på forståelse for at en ønsker å prøve seg fram bare med skateboarding før en slipper til andre i Oslo skatehall».

Hos byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet venter de at dette vil løse seg.

– I bestillingen av skatehallen ble det satt som mål at anlegget også skulle brukes av andre brukergrupper. Det ser jo ut som at Oslo SkateboardForening er innstilt på en fleksibel løsning. Det har hele tida vært meningen at inline og sparkesykkel-utøvere skulle bruke anlegget. Her må vi finne en løsning, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Anlegg

I tillegg til Oslo Skatehall, er det skating på brygga i Skur 13 og det er nytt anlegg i Gamlebyen i regi av Gamlebyen sport og fritid. Der traff vi flere skatere, en på sykkel og en flokk på sparkesykkel.

– Oslo er blant verdens beste byer for skateboard, mener Christian Rolfsen (17) som selv kjører BMX da Dagsavisen treffer han.

I 2011 beregnet man at det var rundt 60.000 brettkjørere i Norge.

Rolfsen er også ofte å se på skateboard, men sparkesykkel har han ikke all verden til overs for. De skraper opp underlaget, er uvørne med omgivelsene, viser ikke hensyn og er til dels ganske så ferske.

– De triksene der er enkle og selv faren min kan greie dem, sier Rolfsen.

En guttegjeng på sparkesykler er også i anlegget.

– Vi blir ofte jagd vekk av skatere. De liker ikke oss noe særlig, sier Beck (9) som bruker nettopp sparkesykkel.

– Vanligvis er vi på Jordal, legger han til.

Hos den landsdekkende Norsk Organisasjon For Rullebrett (NORB), sier de at det er klubbene lokalt som styrer bruken.

– Men vi ser jo at når anleggene blir bygget, så kommer det ofte nye brukergrupper til, sier president Per Olav Hetland i NORB.