Oslo

– Jeg har bodd her siden 1961, og jeg vil gjerne fortsette å bo her. Her får jeg god hjelp, sier Helga Hansson.

Selv om hun er dement, holder 92-åringen seg godt. Mye av æren har hjemmehjelpen Alice Rabatel, som besøker henne åtte ganger i uka. Rabatel ordner håret hennes og synger med henne.

– Jeg er glad jeg har deg, sier Helga Hansson og lener seg inntil Rabatel.

Demenslag

Like harmonisk har det ikke alltid vært hos moren, forteller datteren Hege Hansson.

– Før var det alltid mye å rydde opp i her. Det var gammel mat i kjøleskapet og uorden i skittentøyet, sier hun.

Men i vår merket hun en forskjell. Moren var alltid ren i tøyet, håret var pent stelt og leiligheten var ryddigere. Det viste seg at moren var del av et pilotprosjekt hjemmetjenesten i bydel Frogner har satt i gang. Etter modell fra Hamar har den satt sammen et «demenslag» bestående av 10 personer med ulik yrkesbakgrunn. Prosjektet innebærer en strukturell endring hvor pasienten settes i fokus. For prosjektets 38 brukere innebærer det at de har en «fast» hjemmepleier som besøker dem. Tidligere var det ofte helt tilfeldig hvem som kom, siden hjemmetjenesten måtte få besøkskabalen til å gå opp.

– Ved å gi brukerne en primærkontakt skapes kontinuitet og trygghet. Relasjoner bygges ikke på én dag, sier Anne-Marie Thibouville, som er prosjektleder for demenslaget.

– At samme person kommer så mange ganger i uka, gjør at det skapes struktur og sammenheng for moren min, både mentalt og praktisk, legger Hege Hansson til.

Prosjektet ble satt i gang i april og har så langt vært en suksess ifølge Thibouville.

– Vi merket det særlig godt i sommer, da hjelpepleierne skulle på ferie. Da var det mange av brukerne som ble urolige, sier hun.

I tillegg er ordningen bra for hjemmepleierne selv. Trivselen har økt og sykefraværet har gått ned blant demenslagets ansatte, som er vant til å ha hektiske arbeidsdager uten nok tid til brukerne.

– Før brukte jeg 30 minutter per pasient om dagen, nå har jeg 45 minutter. Det er fint å kunne bruke mer tid uten å se på klokka. Dessuten er dette viktig for min egen faglige utvikling, sier Alice Rabatel, som er primærkontakt for Helga Hansson og én annen bruker.

Kopierer ordningen

Da byråd for eldre og helse, Inga Marte Thorkildsen (SV), ble fortalt om prosjektet av Hege Hansson, skjønte hun at dette var noe flere bør få tilbud om. Thorkildsen har allerede hatt et møte med fire bydelsdirektører for å diskutere prosjektet, og hun skal legge fram sin demenssatsing i budsjettforhandlingene som starter til uka.

– Hvor mange demenslag hver bydel skal ha, vet jeg ikke ennå. Vi må ta hensyn til bydelenes forskjellighet, men jeg ønsker å rulle ut denne ordningen over hele byen, basert på erfaringene fra Frogner, sier hun.

Byrådet gikk til valg på 500 flere stillinger i Oslos hjemmetjenester, som skal finansieres av den nye eiendomsskatten. Hvordan stillingene skal fordeles og hvor mange som vil gå til nye demenslag, er ifølge Thorkildsen for tidlig å si.

– Vi ønsker at så mange som mulig skal få lov til å bo hjemme, og da er det også nødvendig å satse på dagaktiviteter for dem som velger det, sier hun.