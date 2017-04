I 2002 arvet de Ullerns gamle kunstgressbane. I dag fikk Mortensrud endelig sin egen.

Oslo

Husker du hvordan kunstgress pleide å være i forrige årtusen? Vel, det gjør ungene på Mortensrud. Helt siden 2002 har de nemlig måtte sparke fotball på en kunstgressbane som de hadde arvet fra Ullern. Jepp, tro det eller ei, da kunstgressmatta var for dårlig for ungene på Oslo vest ble den arvet av Oslo sør og Mortensrud.

Men nå er det altså endelig slutt. Oslo kommune har brukt seks blanke millioner på en splitter ny matte, og i dag ble den høytidelig åpnet, med fotballturnering, hornmusikk sol og trikseshow hele dagen.

– Dette er veldig bra, forteller Geir Bølstad, en fornøyd leder av Klemetsrud IL til Dagsavisen.

– Hvordan var det å spille på en avlagt bane fra vestkanten?

– Det er ikke så farlig det, egentlig. Hovedsaken var at den var gammel. Den så ut som en grønn fillerye, det var veldig på overtid, sier han.

Den nye banen sto ferdig i desember, men ble feiret først i dag, med 200 barn som har spilt i løpet av dagen. Bølstad forteller at kapasiteten allerede er sprengt.

– Men i dag er vi bare veldig lykkelige over at vi i det hele tatt har fått en ny bane. Det har mye å si for stoltheten til klubben og barna som spiller her, sier han.

Sparket i gang

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) er byråden som har satt av pengene, så hun fikk også æren av å høytidelig åpne banen lørdag formiddag.

– Det var sykt mye folk der. Skikkelig fint, forteller byråden.

Hun forteller om en vanskelig prosess hvor pengene egentlig var satt av allerede i 2015, men bygging av banen ble utsatt på grunn av arbeidet med en helhetlig byutviklingsplan som tok lang tid. På et tidspunkt var det også snakk om å flytte banen til Klemetsrud noen kilometer og en motorvei unna.

– Vi måtte bare skjære gjennom og gjøre det før planprosessen var ferdig. Vi måtte bare få det realisert, sier hun.

– Det er et viktig signal til folk på Mortensrud. Det har gjort sterkt inntrykk på meg når lokalbefolkning kommer i møter hos meg og sier «på Mortensrud føler vi oss glemt».

Ekstra spesielt

– Siden dette tross alt er en artikkel om sport: Hva føler du nå?

– Jeg er glad. Det er alltid veldig fint å åpne kunstgressbaner, men det er ekstra spesielt her. Det er et område hvor det ikke er flust av andre fritidstilbud. Så jeg blir litt rørt rett og slett, sier hun.

– Men, skulle ikke du vært på Ap-landsmøte i helga?

– Man kan ikke slutte å åpne kunstgressbaner selv om man er på landsmøte.