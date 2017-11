Mandag formiddag ble det klart at Herman Stengel forlater Vålerenga til fordel for Strømsgodset. 22-åringen var tilbudt ny kontrakt, men valgte isteden å signere for tidligere VIF-trener Tor Ole Skulleruds Godset.

Avgjørelsen kommer bare ett døgn etter at det ble klart at Christian Grindheim ikke får ny kontrakt med Vålerenga.

Daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth forhandlet frem et konkret kontraktforslag med Stengel og hans agent Jim Solbakken tidlig i sommer, men signeringen drøyde ut i tid. Nå har han spilt sin siste kamp i den kongeblå drakta, melder Vålerenga på sine hjemmesider,

- Vi har vært i samtaler med Herman siden i sommer og hatt han som en del av våre fremtidsplaner. Han har etterspurt mer spilletid, noe han har fått i høst, men det var ikke tilstrekkelig for at han ønsket å bli værende hos Oslos stolthet. Vi ønsker Herman lykke til videre i karrieren, sier Espeseth.

Agenten sa nei

Stengel kom til Vålerenga før 2014-sesongen og har spilt 106 kamper og scoret 13 mål for Osloklubben. Fire av målene har kommet i høst.

Stengel har i hele høst sagt utad at han ville fortsette i Vålerenga, men han har altså ikke vært fornøyd med kontraktsforslaget.

Likevel sa han til Dagsavisen for to måneder siden:

- Nå ligger det an til at jeg snart signerer for VIF.

Men agent Jim Solbakken vllle det annerledes.

Hvem som nå skal styre midtbanen for Vålerenga neste sesong, er høyst uklart. To av årets viktigste spillere forlater klubben.

Ronny Deila skal nå bruke de neste ukene på å planlegge en ny Vålerenga-sesong med en ny sentrallinje. Han trenger en ny midtbanesjef og han er også på kontinuerlig spissjakt.

Han vil ha en stall på 24 spillere fordi han mener dagens spillergruppe er for stor.

I VIFs supportermiljø er det stor frustrasjon over Stengels valg.