Oslo

Av David Stenerud og NTB

Fra februar blir det dyrere å reise kollektivt i Oslo og Akershus, men den avtalte prisøkningen halveres.

Byrådet i Oslo ønsket opprinnelig å kompensere hele den planlagte prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus og et bidrag fra Ruter, selv om Oslopakke 3-avtalen egentlig la opp til at prisene skulle øke.

Det fikk byrådet ikke til, men etter forhandlinger har Akershus fylke har gått med på en redusert økning.

– Vi er kommet fram til en avtale med Oslo om at kollektivprisene økes med 5 prosent fra 1. februar, og ikke 10 prosent slik det lå an til. Vi må diskutere nærmere med Ruter hvordan dette gjør utslag på rabattkort og billetter, sier fylkesordfører Annette Solli (H) i Akershus til VG.

Hansson skuffet

Selv om prisøkningen nå ikke blir så høy som det lå an til, er Rasmus Hansson (MDG) misfornøyd med resultatet. Han skulle helst sett at prisøkningen uteble fullstendig.

– Byrådet i Oslo har tatt sin del av regninga og lagt penger på bordet for å stanse prisøkningen. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden jobbet for at Akershus skal være med på spleiselaget for å holde prisene nede, men dessverre ser vi nå at flertallet i Akershus ikke ønsker å være med på dette, sier han.

Han anklager Høyre for å være verstingen når det kommer til å satse på kollektivtrafikken.

– Gjennom å kjempe igjennom prisøkning i Oslopakke 3-forhandlingene, øke momsen på kollektiv fra regjeringshold og nå ikke prioritere å reversere prisøkningen, viser Høyre at de er et parti som vil piske kollektivreisende mest mulig, sier Hansson.

SV glade

I SV er tonen annerledes. Både SV Oslo og SV Akershus er glade for avtalen mellom de to naboene.

– I dag feirer vi i SV at vi har klart å halvere den planlagte prisøkningen på kollektivbilletter. Det betyr mye for folks lommebok og det er viktig for miljøet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Etter avtalen som byrådet i Oslo og Akershus fylke nå har blitt enige om, vil halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.

Den andre halvparten (79 millioner kroner) hentes inn gjennom en justering av billettprisene, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), og Solli i en felles uttalelse.