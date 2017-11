Oslo

Forrige helgs kamp, hjemme mot Odd, ble en trivelig avskjed med Intility Arena for denne gang. Dessverre ble den også en avskjed med kaptein Christian Grindheim, som fikk sin siste hjemmekamp i den kongeblå drakta.

Christian Grindheim kom til Vålerenga fra FK Haugesund før 2005-sesongen. På det tidspunktet hadde Haugesund nettopp rykka ned fra førstedivisjon. Jeg husker at jeg prata med en kompis fra Stavanger rett etter at overgangen var klar, og han fortalte at han var bitter for at ikke Viking hadde klart å snappe opp Grindheim fra vestlandsnaboen. «Vi hadde trengt en skikkelig sjef på midtbanen», husker jeg at han sa.

I kjent Vålerengelsk stil kan jeg tenke meg at jeg svarte noe breialt om at de beste spillerne selvfølgelig ville komme til oss, men i mitt stille sinn tenkte jeg at Grindheim ikke ville bli noen midtbanesjef for Oslos stolthet. Jeg mener, en 21-åring som ikke har andre meritter å vise til enn et nedrykk til nivå tre. Det sa seg jo selv at han ikke kom til å utmerke seg på et medaljejagende Vålerenga. Et innhopp i ny og ne, kanskje, og han kunne sikkert bli en god spiller på lang sikt. Men rollen som midtbanesjef med det første var det åpenbart bare å glemme.

Så feil går det altså an å ta, for Christian skulle vise seg å bli en av bærebjelkene i Vålerenga allerede den første sesongen han var i klubben. Den ene sentrale midtbaneplassen til Vålerenga i 2005 gikk på rundgang mellom Ardian Gashi, Thomas Holm, Amund Skiri og etter hvert Magne Hoseth, men den andre plassen var Christian Grindheim sin, til odel og eie.

Sammen med relativt meritterte navn som Steffen Iversen, Kjetil Wæhler og Ronny Johnsen utgjorde 21 år gamle Grindheim sentrallinja på laget som tok seriegull i 2005. Litt av en måte å presentere seg for toppen av norsk fotball på.

Hele Vålerenga-karrieren til Grindheim har vært preget av en ekstrem krigermentalitet. Han har alltid gitt alt, og aldri gjemt seg bort. Og det gjelder både på og utenfor banen. Se for eksempel på hvordan han har framstått i de tv-sendte pauseintervjuene. Han har aldri lagt noen fingre mellom, og aldri tydd til de samme kjedelige flosklene som resten av Fotball-Norge lener seg på. «Vi har spilt ræva», kan fint være den eneste kommentaren han har å gi til TV-reporterne etter en førsteomgang, gjerne også når Vålerenga leder.

For utenforstående kan det framstå surt og tåpelig, men for meg er den evnen til å si ting akkurat som de er et bilde på en herlig vinnervilje, og akkurat den mentaliteten man trenger som midtbanegeneral og kaptein i Vålerenga. Han har vært kapteinen som resten av laget har kunnet se til når det butter, for Christian har alltid dytta fram brystkassa og vist hva som kreves.

Sportslig sett har han vært rivjernet med silkefoten som både har kunnet bryte et av motstanderens angrep og sekunder etter sende en genial pasning som åpner opp hele forsvaret. Sist i hjemmekampen mot Aalesund fikk han vist fram pasningsfoten sin, da han satte opp Chidera Ejuke alene med keeper to ganger, og begge endte med mål. Særlig 2-0-målet, hvor Grindheim slo en en-touch pasning som ga Ejuke 30 meter med motorvei til målet, var utsøkt. Akkurat de pasningene fra «den late tierrollen» kommer vi til å savne neste sesong.

Søndag spiller altså Grindheim sin siste kamp for Vålerenga, borte mot Sogndal. Med en seier der sender vi mest sannsynlig Sogndal ned fra Eliteserien. Det hadde vært et deilig «takk for sist» til klubben som sendte oss samme vei i kvaliken i 2000. Om du blir matchvinner i den kampen, Christian, er det en perfekt måte å krone en strålende Vålerenga-karriere på.

Men legendestatusen er allerede din. Du vil bli dypt savnet.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.