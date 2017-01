Gjenreiser Nedre Foss gård

Oslo

Nesten alle spor er fjernet etter storbrannen, som la store deler av gården i ruiner. Men innenfor den hvite plasthallen, som rammer inn branntomta, foregår gjenoppbyggingen for fullt.

– Foreløpig slipper vi ikke noen inn for å ta bilder. Det vil vi gjøre når vi har kommet lenger i oppbyggingen, sier eiendoms- og utviklingsdirektør i Eiendomsspar, Sigurd Stray til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Som den var

– Restauranten vil bygges opp slik den var. Vi håper at et areal som tidligere ble brukt som kontorlokale, kan kunne brukes som serveringslokale, sier han videre.

Nevzat Arikan brukte tre år på å omskape Nedre Foss til en storstue, og totalt ble det brukt 50 millioner kroner på å pusse opp gården.

30 desember for litt over ett år siden opplevde han marerittet ved å se livsverket bli slukt av flammer.

Selv vil han ikke kommentere noe rundt oppbyggingen, men henviser til eierne, Eiendomsspar AS.

– Nevzat Arikan vil fortsatt drive Nedre Foss gård, når den igjen står ferdig, bekrefter Sigurd Stray.

Ennå har de ikke kommet så veldig langt i arbeidet med å gjenoppbygge restauranten, som med stor margin ble kåret som årets nykommer i 2015.

– Vi håper at Nedre Foss gård igjen vil bli en institusjon for Oslos befolkning, sier Stray.

Hvor mye gjenoppbyggingen vil koste har han ikke klart.

– Det blir noe titalls millioner, sier han.

– Det vi har gjort av arbeid, er at vi har støpt dekke mellom underetasjen og første etasje på deler av arealet, sier han.

Les også: Historisk Oslo-bygg delvis totalskadd i brann

– Første fase etter brannen var å sikre mest mulig av det som gjensto. Deretter har det vært en periode hvor vi har jobbet med å se hva som kunne reddes. Så har vi sett på konstruksjonsmåte slik at bygget blir best mulig rustet for framtida brannmessig og teknisk. Når alt dette var utført så hadde vi en anbudsperiode hvor flere regnet på jobben, for deretter å bestemme entreprenør. Disse måtte så mobilisere for å komme i gang, og så startet arbeidene for cirka halvannen måned siden. Det regnes som veldig raskt i en situasjon som dette. Vi har hatt en god dialog med vårt forsikringsselskap hele veien. Gjenoppbyggingen dekkes av forsikringen, sier Stray.

Les også: Bedre enn fryktet

– Har det kommet noen klar brannårsak?

– Politiet ser ennå på årsaksforholdet. De har ikke funnet en entydig brannårsak, men brannen kom av en rekke uheldige omstendigheter, sier han.

Mye å lære

Byantikvar Janne Wilberg er opptatt av at Nedre Foss gård skal bli så lik som den opprinnelig var, men med en brannsikkerhet fra vår tid. Bygningen er komplisert og det har vært behov for å foreta en konstruksjonsmessig forenkling for å få dette til.

– Eiendomsspar, som står bak oppbyggingen, er profesjonelle, og de har et godt samarbeid både med Brannvesenet når et gjelder brannsikkerheten, Plan og Bygningsetaten og oss, sier Janne Wilberg til Dagsavisen.

– Vi er med og legger premissene for gjenoppbyggingen. Vi vil ta vare de historiske verdiene så langt det er mulig, sier hun.

Les også: Brannvesenets rapport: Skrudde av sprinkleranlegg på Nedre Foss

Byantikvaren vil ikke kommentere årsaken til brannen.

– Det ligger mye læring i slike saker. Generelt gjelder det at der man lager mat på grill eller over åpne flammer er det mange ekstrahensyn å ta. Målet er at dette ikke skal skje igjen, sier hun.