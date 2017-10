Oslo

Av Tom Vestreng og Espen H. Rusdal



I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster. De nye takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper. Takstene i bomringen i Bærum justeres kun etter alminnelig prisstigning.

Skiltene viser høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1–5 for kjøretøy over 3,5 tonn. Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten.

Fjellinjen vet hvilket drivstoff kundene bruker, så alle får riktig pris basert på informasjon hentet ut fra motorvognregisteret.

Les også: Siste forslag før Tybring-Gjedde går til Stortinget: Bygger du må du også lage parkerinsplass for bildeling

Les også: Senterpartiet vil fjerne bomringene

Færre passeringer

De ferskeste tallene Fjellinjen har, er fra ukene 39-41.

Rushtidsavgiften gjelder fra 06.30 og 09.00 om morgenen, og mellom 15.00 og 17.00 på ettermiddagen.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager, offisielle fridager, julaften, nyttårsaften og onsdag før påske og i juli måned.

– Tallene viser at vi har hatt en nedgang i antall passeringer totalt sett på tre prosent, sier HR- og kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen til Dagsavisen.

– Trenden er at vi i halvtimen før rushtidsavgiften tre i kraft om morgenen, har vi en liten økning. Så langt på 8,2 prosent. I rushtiden har vi en nedgang på 5,1 prosent, sier hun.

Fjellinjen vil i neste uke presentere endelige tall for den første måneden.

Fjellinjen har cirka 600.000 avtalekunder og registrerer omkring 113 millioner passeringer i året. Så holder trenden seg med tre prosent færre passeringer, vil det si 3,4 millioner færre passeringer i året, eller rundt 10.000 færre passeringer per dag.

Kommentar: Bommen på Galgeberg og Kampen om Vålerenga (Aslak Borgersrud)

Ingen tall

NSB ruller og går uavhengig av bomprisene.

– Vi har ikke sett noen økning som er så stor at vi kan relatere til økning i bomprisene. Vi har mange reisende hver dag og vi har en har en god frekvens på togene våre. Vi har variasjoner i antall reisene ut ifra årstidene. Som at nå om høsten setter mange sykkelen fra seg og velger tog som reisemåte, sier kommunikasjonsrådgiver i NSB, Gina Scholz til Dagsavisen.

– Vi kjører med full kapasitet på togene i rushtiden hver eneste dag. Skal man unngå fulle tog, kan det værer smart å velge andre tider å reise på. Vi ser at mellom åtte og ni om morgenen, og fra halv fire på ettermiddagen er det mange som reiser, sier hun.

Hos Ruter har de ikke tall på antall reisende og om rushtidavgift har gitt flere reisende, klare enda. Rushtidsavgiften ble innført 1. oktober og Ruter har følgelig ingen tall for hele mpneden enda, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Her snikes det i bomringen