Enige om bomringer, men hva skal det koste?

Politikerne i Oslo og Akershus og veidirektør Terje Moe Gustavsen satt i et fem timer langt forhandlingsmøte om saken andre pinsedag.

– Vi diskuterer en totalitet på pluss minus 100 milliarder kroner over en 20-års periode. Derfor bruker vi en del tid på en ansvarlig håndtering av dette, og vi er ikke bekymret for den tidsbruken, sier Moe Gustavsen til VG.

Høyere takster fra oktober

Takstene skal finansiere prosjektene i Oslopakke 3, som ny T-banetunnel, Fornebubane og E18.

– Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) til NRK etter forhandlingsmøtet.

Så langt er det enighet om at bomtakstene for en diesel personbil økes fra 34 til 58 kroner i rushtiden fra oktober i år og det skal innføres én times fritak fra bombetaling etter at en bilist har betalt enten i bomringen eller en ny indre bomring. Dessuten skal antallet bomstasjoner skal økes med cirka 55 fra dagens 29. I flertallet av dem blir det innkreving i begge retninger.

– Det er for å gjøre systemet mer rettferdig og fordele byrdene på flere, sier Solli.

Det gjenstår fortsatt å komme til enighet om hva takstene skal bli og hvor de nye bomstasjonene skal plasseres.

Nye stasjoner mot Akershus

Fra 1. oktober i år blir bilister i Oslo og Akershus ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, en såkalt miljødifferensiering.

1. mars 2019 starter trolig trinn to av bompengeinnkrevingen.

Da skal det etableres nye bomstasjoner på bygrensen fra Follo, Romerike, Nittedal og for trafikken fra Fornebu som ikke passeres Bærumsbommen i dag, og den nye, indre bomringen i Oslo.

Også nullutslippsbiler – eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 – må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden. Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 – til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor. (NTB)