Dette bygget splitter MDG

Oslo

Det er ikke ofte et byrådsparti stemmer mot sitt eget byråd i bystyret. Men det ser ut til å skje i den kontroversielle saken om Middelthunsgate 17 på Majorstua i Oslo.

Du skjønner, Obos og Veidekke vil bygge et stort boligkompleks med 360 nye boliger og 14 etasjer, rett foran skolegården på Majorstuen skole.

Plan- og bygningsetaten går imot. Prosjektet «beslaglegger deler av et viktig byrom og grønnstruktur på Fonteneplassen», skriver etaten i sin vurdering av prosjektet.

De påpeker at Fonteneplassen, som den høyeste bygningen i prosjektet skal stå på, skal fungere som utvidet skolegård for Majorstuen skole, som uteareal for barnehage og som mulig uteservering.

Skole-protester

Også Majorstuen skole protesterer kraftig. Rektor ved skolen er svært skeptisk i en artikkel i Aftenposten denne uka. I et leserinnlegg i samme avis ber elevrådet ved skolen innstendig Oslo-politikerne om å droppe prosjektet. «Kjære byråd, ikke la leiligheter ta sola vår», skriver de der.

Men Oslo byråd har altså ikke hørt på det rådet. Torsdag sendte byrådet saken til bystyret, og anbefaler å stemme for detaljreguleringen.

MDG i Oslo sier nei

Når byrådet er enig, er jo vanligvis bystyrebehandlingen en formalitet. Men i denne saken ser det ikke ut til å bli fullt så enkelt.

– På ett tidspunkt må vi si nok er nok, sier Harald Nissen.

Nissen er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe. Han forteller at gruppa har sendt et signal til byrådet at de vil gå mot saken.

MDGs hovedkritikk går på at man forminsker det totale arealet for Majorstuen skole. Nissen forteller at det er over tusen elever ved skolen i dag, og at det allerede er knapphet på uteareal. Samt at alle faglige etater er mot prosjektet.

– Dette er kjempeproblematisk. Vi er spent på hva de andre partiene gjør, sier han.

Og for å gjøre det hele enda mer problematisk for MDG: Partiet har også den ansvarlige byråden for byutvikling, Hanna E. Marcussen. Så jeg ringte henne.

– Hei Hanna! Hva mener du om blokka i Middelthuns gate?

– Byrådet har avgitt saken. Jeg som byråd står bak det byrådet mener, sier hun.

– Men, du som MDG-representant mener kanskje det motsatte? Skifter du mellom to hatter som mener forskjellige ting, liksom?

– Så lenge jeg er byråd, så har jeg alltid på meg byrådshatt. Det finnes ikke noen privat hatt med mine personlige meninger oppi dette, selv om meningene selvfølgelig eksisterer. Men det er en veldig vanskelig sak, og det har jeg forståelse for at mitt eget parti i bystyret har kommet til en annen konklusjon enn det byrådet har gjort.

Bortsett fra dette henviser Marcussen til byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for å uttale seg om saken.

Får gymsal

– Tone! Hvorfor støtter dere denne blokka?

– Jeg skjønner at det er mange som stusser. Men det er mange ulike hensyn som må tas når man bygger by, sier utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl når vi får henne på tråden.

Tellevik Dahl forteller at skolen har blitt utvidet med 300 elever, uten at den har fått utvidet kapasiteten på kroppsøving. Og dette prosjektet inneholder altså en gymsal.

– Det som er bra er at vi får på plass et prosjekt som gjør at vi ikke bryter opplæringsloven når skolen blir full. Fordi vi får en flerbrukshall, sier hun.

Tellevik Dahl mener også at det blir bedre kvalitet på både Fonteneplassen og gatene rundt som følge av prosjektet.

– Hvordan reagerer du når elevrådet ber deg stoppe prosjektet?

– Selvfølgelig gjør det inntrykk. Men som skolebyråd er jeg ansvarlig for at de får undervisning i de lokalene som opplæringsloven krever.

Andre partier i tvil

Det politiske resultatet blir dermed at Arbeiderpartiet må finne støtte hos andre partier enn sitt eget byråd for å få gjennomslag.

Dagsavisen har snakket med representanter for Oslo Høyre, som forteller at de ennå ikke har bestemt seg i saken, men venter til befaring blir gjennomført seinere i sommer.

Heller ikke i SV har de bestemt seg for hva de mener om utbygginga. Gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll forteller at de har registrert at byrådet er for, men selv har de ikke konkludert.

– Det er jo en komplisert sak, så vi må nok ha noen gode diskusjoner i gruppa, sier Holmås Eidsvoll.

