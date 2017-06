Her taper skogen for MDG

Oslo

På Midtstuen, midt på Oslos aller beste vestkant, er det full strid mellom velfriserte hekker.

I området kalt Bautatomta, eller «Markaporten», blant venner, er nemlig Oslos politikere i ferd med å gi bort et svært friområde. Der det i dag er både trær og bekk og hundebæsj skal det om et par år klaskes tennis i stor skala.

Holmenkollen Tennisklubb får lov til å bygge, og dermed kan de selge sin gamle tennisbane og bruke pengene på det de mener blir Europas beste tennisanlegg.

– Jeg er veldig glad, og Holmenkollen Tennisklubb er veldig glade sier Bjørne Byhring.

Han er styreleder i klubben, og deres ansvarlige for prosjektet.

– Vi har jo så dårlige forhold om vinteren, sier han.

Byhring trekker fram miljøaspektet i å bygge nytt.

– Vi betaler nå 600.000 kroner for å varme opp den gamle gummibobla. I den nye hallen får vi energiutgifter på 150.000. I tillegg er vi jo nærmeste nabo til to skoler, som også har tenkt å opprette tennisklasser. Det blir viktig for hele byen, og for oss, sier han.

– Det er sten, det er plen og det er glass. Det blir sannsynligvis ett av europas flotteste tennisanlegg. Her kommer folk i Oslo til å spille tennis de neste hundre årene. Jeg kan ikke med min beste vilje se at de ter noe negativt i det hele tatt, sier Byhring.

Påfallende enige

Men, som nevnt, alle er ikke like glade for at det nå blir game, set og match.

– Politikerne i denne saken har vært påfallende enige hele tiden, sier Jan Tunby.

Tunby er leder i Sigbjørn Obsfeldersvei vel, og med i Markaportens venner, en forening av naboer som vil stoppe utbyggingen.

– Bare bydel Vestre Aker gikk inn for dette, som eneste høringsinstans av 28, sier han.

– Så og si alle er veldig mot, da er det påfallende at politikerne allerede har bestemt seg, sier han.

– Kommunen forærer sitt grønareal til klubben uten å kreve noe vederlag. Det er en sjelden gave, det må vi si, sier Tunby lakonisk.

– Men hvorfor er dere mot?

– Dette får store konsekvenser for trafikksituasjonen. Og så er vi bekymret for støyplagen. Tennis er jo ikke noen lydløs sport, det blir roping og stønning fra morgen til kveld. Området blir helt forandret fra å være en naturlig skog til å bli et kunstig område, sier han.

Vanskelig sak

Ansvarlig byråd er Hanna E. Marcussen, fra et parti som vanligvis ikke lar private interesser utkonkurrere uskyldige, små trær i hovedstaden.

– Det er litt overraskende at en byråd fra MDG går inn for å hogge skog og bygge tennisbaner?

– Ja, jeg kan godt skjønne det. Dette er en vanskelig sak, hvor vi har vurdert veldig mye fram og tilbake. Særlig fordi mange av kommunens fagetater er veldig skeptiske, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

– Det vi har vektlagt særlig er ønsket lokalt. Bydelsutvalget har uttalt seg entydig positivt om dette, sier hun.

Marcussen forteller at bydelen ikke tidligere har vært veldig sterkt prioritert på idrettstilbud.

– Det ligger jo rett opptil et stort friareal. Det hadde nok stilt seg annerledes om det var nede i byen hvor tilgangen til grøntareal er meget knapt. Tennis er også en idrett som favner veldig bredt, både på alder og demografi.

– Øhh, er ikke tennis stort sett for gamle rikinger på vestkanten?

– Jeg tror nok det handler like mye om stereotypier. Tennis er meg bekjent en sport som er i vekst, og egner seg både for helt unge barn og til godt voksne mennesker.

Kan bli festekontrakt

Saken som nå skal avgjøres i bystyret er reguleringssaken. Fortsatt er tomta i Oslo kommunes eie. Men siden de nå tillater klubben å bygge finner de vel en løsning på det.

– Det kan løses, man kan jo se for seg for eksempel festekontrakter eller andre løsninger, sier byråd Marcussen.

– Naboene tror det må ligge noen gamle løfter til grunn for at tennisklubben nå får bygge?

– Jeg veit ikke om jeg vil si tidligere forpliktelser, MDG satt ikke en gang i bystyret da disse vedtakene ble gjort. Men man kjøpe en tomt til skoleformål der det var planlagt boliger og tennisbaner. Det er jo klart at dette har bidratt til et dårligere tennistilbud i bydelen enn opprinnelig tenkt.

– Det har jo også vært en del av vurderingen, sier hun.

