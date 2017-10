Oslo

– Am I wrong?

Det sang Nicolay Sereba, bedre kjent som Nico i poprap-gruppa Nico & Vinz, så hele verden kunne høre det, i 2014.

Moralen i låta, du kan få til hva du vil bare du prøver hardt nok, har han kanskje plukket opp bak veggene på fritidsklubben BUSH, eller Barne- og ungdomssenteret på Holmlia. Her har blant andre Nico, Noora Noor og Omer Bhatti tråkket sine barnesneakers.

Men nå kan det være endringer på gang i Oslo Sør.

Bydel Søndre Nordstrand har startet et arbeid for å ta over hele eller deler av driften, fra borettslagene som eier den i dag. Det er ikke klubben særlig gira på.

Les også: Her lover Jan Tore Sanner Oslo sør områdeløft. I går fikk bydelen fire(!) millioner kroner.

Er ikke lovpålagt

– Hadde kommunen overtatt driften her og vi hadde fått bedre vilkår og forutsigbar økonomi, så hadde det vært helt greit, sier Roland Daus.

Han er mangeårig ildsjel og daglig leder på BUSH.

– Men denne type virksomhet er utsatt, fordi den ikke er lovpålagt. Hvis kommunen overtar vil det bli dårligere, sier han.

– I det offentlige får du dine tilskudd uansett hva du leverer. Gjennom 30 år så har det vært fritidsklubber hvor det nesten ikke har vært besøk, og de har fått samme tilskudd år etter år, sier han.

– Jeg tror ikke det er kun det offentlige som skal drive dette. Det må være litt engasjement også. Organiseringen vi har er det beste for boområdet.

– Hva trenger klubben for å være best mulig?

– Man skal ikke skrike etter penger hele tida. Vi trenger kontinuitet og forutsigbarhet, sier han.

Ideologiske hensyn

– Vi synes det er veldig dumt om bydelen går inn og krever at de skal drive dette selv. I hvert fall hvis det er ideologiske hensyn som ligger bak, sier Ståle Hagen.

Han er bystyrevara for Oslo Høyre, og bor i bydelen. Nå frykter han at bydelen skal gå inn og kommunalisere.

– Når vi ser på de kommunale fritidsklubbene i bydelen så er de slitte, har dårlig åpningstid og dårlig kvalitet.

– Vi synes det ville vært best om klubben kunne drives videre sånn som den gjør i dag, sier Ståle Hagen.

Partiet hans, Høyre, tok også opp saken på forrige bystyremøte, men uten å få noe særlig til svar fra byrådet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sikrer stabilt tilbud

Ledelsen i bydel Søndre Nordstrand hadde ikke tid til å snakke med Dagsavisen denne uken. Men vi fikk svar på SMS:

– Bydelens overordnede mål er å sikre et godt og stabilt fritidsklubbtilbud for barn og unge i alle deler av Bydel Søndre Nordstrand. Hvorvidt et tilbud er drevet kommunalt, privat eller av ideelle organisasjoner er i den sammenheng ikke relevant.

Det svarer assisterende bydelsdirektør Lillian E. Aakervik når Dagsavisen tar kontakt.

– Er det noen grunn til å frykte kutt?

– Målsettingen for bydelen er å sikre et fortsatt godt og stabilt fritidsklubbtilbud også i den delen av bydelen hvor BUSH holder til, skriver hun.