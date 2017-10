Slik forandres Oslo av budsjettet

Oslo



Før valget dro Jan Tore Sanner til Holmlia for å love ny områdesatsing.

– Jeg er veldig entusiastisk for områdeløft, for jeg ser at det virker, sa han til Dagsavisen i august. Men han ville ikke fortelle hvor mye penger han skulle bruke.

I går ble statsbudsjettet endelig lagt fram, men det utløste ingen jubelbrus i Oslos sørligste bydel.

Bevilgningen til områdeløft i Oslo sør er på 4 små millioner kroner. I tillegg settes det av 30 millioner til politiet i samme bydel.

– Det her er veldig skuffende, sier Elisabeth Grøtteland i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand når vi ringer henne noen minutter etter at budsjettet er lagt fram.

– Dette synes jeg umiddelbart ser puslete ut. Kontrasten på 30 mill. fra kommunen og fire fra staten, det er jo noe man umiddelbart reagerer på, sier hun.

Oslo kommune la nemlig i sitt budsjett inn 30 millioner kroner til områdeløftet, og da lå det en forventning om at staten skulle speile det.

På Facebooksidene til Områdeløft-kampanjen reagerer beboere med sinne på budsjettet. «Flaut» og «skuffende» er ord som går igjen.

«Er du virkelig stolt av dette?» skriver en annen.

Grått og trist

Og i Oslo rådhus reageres det også på spinkel sør-støtte:

– Det er et grått, trist og passivt budsjett med veldig gjenkjennelig høyreprofil, sier Oslos finansbyråd Robert Steen til Dagsavisen.

– De var veldig høye og mørke i valgkampen og valfartet til Søndre Nordstrand. Så ser vi nå at det ikke er mye mer enn den T-banebilletten de legger på bordet i budsjettet, sier han.

– Hva med de 30 millionene til politi? Hjelper det i et områdeløft?

– Nei, nei, nei. Her må man faktisk skille snørr og barter. Områdeløft er områdeløft. Politipenger er politipenger, sier han.

Steen legger til at pengene til områdeløftene i Groruddalen og Tøyen og Grønland, det er reelle penger.

– Det setter vi pris på. Rett skal være rett.

Et kjempestort svik

– Dette er å holde folk litt for narr, sier Kari Elisabeth Kaski.

SVs stortingsrepresentant fra Oslo legger ikke fingrene imellom når hun skal karakterisere områdeløftet.

– Det er lurt om politi er synlig i området og blir kjent med folkene som bor der. Men de sier at områdesatsinga skal være en satsing på politi. Det er feil tenkt av regjeringa, sier hun.

– Det er et kjempestort svik mot dem som bor i Oslo sør, sier Kaski, og lover å prøve å rette det opp i budsjettforhandlingene.

Stor satsing

– Det ble ikke mye penger til områdeløft i Oslo Sør, Sanner?

– Det er 34 millioner til Oslo Sør. Det er en stor satsing, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

– Vi har varslet at vi skal fornye og forlenge områdeløftet i Oslo Sør, men vi har ikke startet forhandlingene med Oslo kommune om innholdet i satsingen.

– Det er bakgrunnen til at det er noe mindre til det tradisjonelle områdeløft. Dette er helt i tråd med hva jeg varslet da jeg var i Oslo Sør i valgkampen, sier han.

– Det hadde vært helt unaturlig å bevilge mer penger til områdeløft når vi ikke vet hva vi skal bruke pengene på, sier han.

– Men Oslo har satt av 30?

– Og vi har satt av 34.

Sanner presiserer at de fire millionene er til å komme i gang med et arbeid.

– I det ligger det et signal om at det kan komme mer i årene som kommer, sier Sanner.

Oslo kommune får vekst i de «frie inntektene» på tre prosent. Det er mer enn snittet for norske kommuner.

Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo får til sammen 95 nye IT-studieplasser.

Det blir satt av 2,7 milliarder kroner til låneramme for å bygge nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

Områdesatsingene i Groruddalen og Indre Øst videreføres. Satsingen i Oslo Sør får 4 millioner kroner.

Det settes av 30 millioner kroner til politi i Oslo Sør.

Det settes av 296,5 millioner til sikring av regjeringsbygg og kongelige anlegg.

Det bevilges 1,5 milliarder kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Gjøvikbanen og Vossebanen får 14 nye togsett.

Flere tog skal kjøre på strekningen Nasjonaltheatret-Lysaker.

Det settes av 4,7 nye milliarder til Follobanen.



Eirik Lae Solberg, gruppeleder Oslo Høyre. Foto: John Trygve Tollefsen



– Dette er jo veldig bra, da!

BUDSJETT: Oslo kommune får tre prosents vekst i de frie inntektene.

Ikke alle depper på Rådhuset i dag. Høyres gruppeleder er (muligens ikke overraskende) jublende glad for flunkende nye penger til Oslo.

– Dette var jo veldig bra da, utbryter Eirik Lae Solberg.

– Oslo kommer veldig godt ut av dette budsjettet. Vi får tre prosent vekst av de frie inntektene, mens snittet blant kommunene er 2,6. Det viser at vi har en regjering som forstår Oslos og storbyenes utfordringer, sier han.

– Oslo er en av de store vinnerne, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Oslos finansbyråd Robert Steen jubler ikke like høyt.

– Det er verken mer eller mindre enn det vi hadde regnet med. Ingen grunn til verken champagne eller andre ting man kan bruke i utsvevende sammenhenger som vi ikke kan noe om, men har lest om i bøker, sier han.



Maria Greenberg Bergheim, KIA. Foto: John Trygve Tollefsen



... og KIA er ute – igjen!



NORSKOPPLÆRING: KIA er vant til å bli kutta. I går fikk de enda et budsjettkutt.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) driver språkopplæring blant innvandrerkvinner i Oslo. «Alle» er enige om at tiltaket er bra og viktig, men når budsjettene skal lages havner KIAs tiltak gjerne utenfor. Det skjedde igjen da Siv Jensen i går la fram statsbudsjettet for 2018.

– Det er svært trist, sier Maria Greenberg Bergheim, som er leder for politikk og samfunn i KIA.

– Når det er sagt så er vi dialog med partiene allerede, legger hun til.

På den annen side: KIA har vist en egen evne til å vinne tilbake pengene de mister etter forhandlinger. De har gode venner, særlig i Kristelig Folkeparti.

Så alt håp er vel neppe ute.

