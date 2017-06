De falt utenfor – her hjelpes de tilbake

Oslo

– Det er tragisk om skolen ikke får den støtten de har behov for, sier Joanna Kolasa (32) til Dagsavisen.

I mange år har hun slitt med rus, men har kommet seg opp og fram i livet.

– Med gode karakterer, sier hun med et smil.

Hippie

– Kirkeveien videregående skole er ikke så stor, og vi har nær kontakt med lærene og vi blir fulgt tett hele veien, sier Kolasa, som har planer om å bli tannlege når hun er ferdig med videregående.

– Jeg går her for å rehabilitere meg selv. Selv om jeg har vært i jobb, har jeg flydd rundt med skateboardet uten livsambisjoner og levd som en hippie, med blant annet rus de siste 12 årene. Det tok tid å komme seg ut av Bob Marley-perioden, sier Daniel Størkersen (30) med et smil.

Han tok et oppgjør med seg selv på familiens hytte, da han åpnet seg opp for foreldre og søsken, og sa at han trengte hjelp for å få livet tilbake på rett spor.

– Moren min er psykolog, og det var hun som visste om denne skolen, sier han.

Nå er målet å bli enten yrkesdykker, eller tårnkranfører.

– Jeg vil ha et yrke hvor jeg får risikotillegg, sier han.

Marthe Karlsen har ADHD, sliter med konsentrasjonen og har hatt rusproblemer og spiseforstyrrelser.

– Om en uke har jeg studiekompetanse, sier hun, tydelig stolt.

– Her ble jeg tatt godt imot, og dette er et trygt sted å være. Her blir undervisningen tilpasset ut ifra hva jeg har slitt med, og her får jeg til skolen. Jeg har gått fra stryk til å ligge på øvre del av karakterskalaen, sier 23-åringen, som har lyst til å studere informatikk til høsten.

– Hadde jeg ikke kommet inn her, hadde jeg fortsatt gått rundt og ruset meg. Nå har jeg et liv, og en framtid, sier hun.

Jan Brumoen (23), som sitter og leser til en av sine siste eksamener, er opptatt av hva det vil bety for skolen å miste støtte.

– Om skolen får mindre penger, vil det bety færre lærere og mindre individuell oppfølging. Den individuelle oppfølgingen jeg har fått, har betydd alt for meg, sier han.

– Dette tror jeg kan være særlig viktig for nye elever, som kanskje ikke får så mye ut av timene. Jeg slet veldig med engelsk da jeg begynte her, og fikk ekstra oppfølging i det. Noe som jeg har fått veldig mye ut av, sier han.

400.000 kroner

For å opprettholde det helhetlige tilbudet de hadde i skoleåret 2016/17, trenger Kirkeveien 400.000 kr, forteller lærer Bendik Indreeide.

– Dette er ikke en stor sum når man ser på Oslo kommunes totale utgifter, og det er langt under hva det koster samfunnet at folk blir gående i rusavhengighet, sier han.

Kommunen er innstilt på å finne en løsning på kuttet.

– Byrådet har i revidert budsjett for 2017 satt av midler til totalrehabilitering av Kirkeveien videregående skole. Totalt er det satt av 30 mill. kroner til formålet, skriver byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– Fortsatt drift er avhengig av bruksendring fra bolig til skoleformål. Dagens bruk av lokalene er i strid med lov og forskrift. Dersom det ikke bevilges midler, vil dagens bruk måtte opphøre, noe som i praksis innebærer en stenging av skolen. Bydelsoverlegen i bydel St. Hanshaugen har i brev av 16.02.2017 anført at fortsatt drift av skole avhenger av at bygget omreguleres til skole og totalrehabiliteres for å imøtekomme dagens krav til standard, skriver hun videre.

Byrådet har måttet velge om skolen skal legges ned eller driftes videre. Byrådet har valgt det siste.

– Skolen gjør en viktig jobb overfor en gruppe av elever som vi er svært opptatt av skal komme på rett spor. Kombinasjonen er utdanning og behandling i direkte tilknytning til sykehuset er unikt. Skolen har i årevis forfalt, og endelig får skolen forutsigbarhet rundt egen fremtid, sier Tellevik Dahl.

Gammelt bygg

I dag holder skolen til i en gammel hvitmalt villa, som skriker etter oppgardering. villaen har tidligere vært bolig for direktøren ved ullevål sykehus.

En låve brant rett ved siden av brant ned for flere år siden. Kun låvebrua står igjen.

– I dag er flere rom i 2. etasje avstengt, på grunn av mangel på rømningsveier. Rom vi sårt kunne trengt, sier Bendik Indreeide og viser oss rundt.

Når villaen blir rehabilitert er ennå ikke helt avgjort.

– Vi håper på sommeren 2018, sier han.

Når villaen rehabiliteres, må skolen inn i nye lokaler.

– En mulighet kan være å sette opp en paviljong på tomten til den nedbrente låven, sier Bendik Indreeide.

Rus og psykiatri

Elevene på Kirkeveien er alle i behandling for psykiske problemer, rusproblemer eller, som ofte er tilfellet, begge deler. De samarbeider tett med behandlerapparatet innen rus og psykiatri og lærerne deltar i ansvarsgruppemøter, møter med Nav og samtaler med elev og behandler.

– I tillegg har lærerne ekstra samtaler med eleven når det er behov for det og følger generelt tettere opp enn hva som er vanlig på den videregående skole, sier Bendik Indreeide.

Elevene med rusproblemer går med på å avlegge urinprøver på skolen, og hvis det er utslag på disse, blir eleven permittert til prøvene igjen er rene. Dette for å sikre alle elevene et rusfritt miljø.

Elevene på Kirkeveien følger undervisning og får evalueringer og tilbakemeldinger gjennom året, men de går opp som privatister og avlegger eksamen som bedømmes av eksterne sensorer. Dette betyr at elevene får kompetansebevis fra Privatistkontoret, og ikke fra spesialskolen Kirkeveien.